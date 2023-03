Omella valora en COPE su nombramiento para el Consejo de Cardenales: "Se trabaja mucho mejor en equipo"

“Me quedé sorprendido, en lenguaje coloquial «de piedra». No me esperaba semejante noticia, pero siempre con agradecimiento”. Así es como reaccionó el cardenal Juan José Omella al conocer el nombramiento del Francisco "que le ha elegido" para formar parte del Consejo de Cardenales, órgano encargado de asesorar al Papa en el gobierno de la Iglesia, y así se lo ha contado a Natxo de Gamón en programa La Linterna de la Iglesia de COPE.

Ante esta distición, Omella ha confesado sentirse, sobre todo "agradecido". Agradecido "porque el Papa se ha fijado en España" para trabajar "un proceso revolucionario como es el Sínodo, que tiene como objetivo de alguna manera potenciar más la evangelización, tomar conciencia de ello por parte de todos los bautizados".

Para estos próximos cinco años, además de Omella, el Papa cuenta con el legionario de Cristo español y presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Fernando Vérgez. Ambas elecciones, destaca Omella, "tienen que ver con la representación de todos los continentes así como de toda la Iglesia universal. El Papa lo ha explicado alguna vez y en este caminar sinodal de toda la Iglesia, se trabaja en colaboración con otros. Porque yo creo que en equipo se hacen las cosas mucho mejor, porque se presentan distintos puntos de vista y se acierta mucho más en la solución".

Evangelizar sin miedos ni vergüenzas

Con este nombramiento y el de otros ocho cardenales, comienza una nueva etapa de este órgano que tendrá que aforntar los nuevos retos de la Iglesia. En esta línea, el cardenal ha explicado que también desde la Conferencia Episcopal "el objetivo prioritario es anunciar el Evangelio,sin miedo, sin avergonzarnos, sin imponerlo, pero llevar la Buena Noticia, siendo conscientes de que hay mucha gente que todavía no conoce a Jesús".

Con respecto a la situación social en nuestro país, el purpurado ha subrayado el papel fundamental de la familia "que es la base de la sociedad. Por eso los obispos lo tenemos claro: tenemos que cuidar la familia, acompañarla, porque está pasando por momentos difíciles". La familia, ha insistido, "es constructora de una sociedad nueva y buena, en paz y en concordia. La Buena Noticiande Jesús también se transmite de padres a hijos. No siempre se logra, pero la siembra está hecha y siempre cuando uno siembra produce frutos". En cuanto a la defensa de la vida "el reto", ha destacado, "es en estos momentos muy importante en nuestra sociedad, en nuestra Europa y en todo el mundo. Defender la vida desde su concepción hasta la muerte. Defenderla porque es un derecho y trabajarlo con la juventud, que son el presente y el futuro de la Iglesia".





¿Qué es el Consejo de Cardenales?

El Consejo de Cradenales es un grupo de purpurados que el Papa Francisco instituyó el 13 de abril de 2013 "para ayudarle en el gobierno de la Iglesia universal y estudiar un proyecto de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus, sobre la curia romana" En su inicio lo formaban ocho cardenales de los diversos continentes; posteriormente se incorporó el cardenal Secretario de Estado.

A partir de ahora, además de los españoles, lo formarán el secretario de Estado, Pietro Parolin; Fridolin Ambongo Besungu, cardenal arzobispo de Kinshasa; Oswald Gracias, cardenal de la India y arzobispo de Bombay; Sean Patrick O'Malley, cardenal arzobispo de Boston; Gérald Cyprien Lacroix, cardenal arzobispo de Quebec; Jean-Claude Hollerich, cardenal arzobispo de Luxemburgo y Sergio Da Rocha, cardenal arzobispo de Salvador de Bahía, en Brasil. El secretario será Marco Mellino, obispo de Cressima.





¿Cuál es su origen?

El origen de este Consejo de Cardenales se encuentra en las sugerencias realizadas durante las congregaciones generales que precedieron al cónclave en que resultó elegido el Papa Francisco. Se había tratado la conveniencia de instituir un grupo restringido de miembros del episcopado de diferentes partes del mundo, al que el Papa pudiera consultar individual o colectivamente sobre cuestiones particulares. El Consejo de Cardenales es una ulterior expresión de la comunión episcopal y de la ayuda que cardenales y obispos ofrecen al Papa en el ejercicio del munus petrinum.