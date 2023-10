El cardenal Cobo en TRECE: "No hay partido, ni ideología que englobe todo lo que dice el Evangelio"

Más de cien días después de tomar posesión como arzobispo de la ciudad de Madrid, el cardenal José Cobo ha acudido a los estudios de TRECE TV para responder a las preguntas de Álvaro de Juana en el programa 'Ecclesia', que se emite cada domingo a las 13 h. Uno de los temas principales ha sido el de la polarización, tanto en la sociedad como en el propio seno de la Iglesia.

¿Miedo a las etiquetas o molesto por ellas?

Desde que se anunció su nombramiento, muchas han sido las etiquetas que ha recibido José Cobo, que, sin embargo, ha intentado darle un foque positivo, entendiendo que "es bueno que cada uno diga una cosa, porque significa que lo estás haciendo bien, y que te estás posicionando". Sin embargo, el arzobispo no ha dejado pasar la oportunidad de responder a la pregunta que tanta gente le hace: "Cuando me preguntan de qué soy, yo digo que soy del Evangelio. Lo que intento - continúa el recién creado cardenal - es ser fiel al Evangelio y hacerlo con la comunidad que se me ha encomendado".

Cobo ejemplifica este tipo de prejuicios con dos temas candentes en la sociedad, asegurando que "si uno defiende la vida, es de derechas, pero si te vas con los migrantes, eres de izquierdas, cuando en el Evangelio están los dos". Por eso, el cardenal ha hecho un llamamiento a los cristianos, para que "aprendamos a ver las cosas de otra manera, porque no todo se vive políticamente, sino que se vive por personas". En este sentido, ha dejado claro que "no hay partido, ni ideología, ni forma de pensar que englobe todo lo que dice el Evangelio".

"Hay otra forma de vernos y otra forma de ver a la gente. Nos fuerzan, y es un virus que se cuela en la Iglesia", ha comentado José Cobo sobre la situación actual, que según el propio purpurado, "es un momento de polarización y crispación máxima, donde todo es bueno o malo, donde tú eres de esto o de otro". Ante este problema, el invitado ha asegurado que "la fe no pone etiquetas, pone personas".

La Iglesia en la sociedad

En sus primeros meses como arzobispo de la capital, el cardenal José Cobo ha publicado su primera carta pastoral, en la que ha puesto de manifiesto que "ante el mundo que tenemos, la Iglesia tiene una oferta buenísima: las comunidades". Por eso, ha confesado que una de las necesidades de la Iglesia en Madrid es la de "trabajar la comunidad en todos los niveles".

Además, en la propia carta y también frente a las cámaras de TRECE, ha recordado a los católicos que "la misericordia tiene que ser el carnet de identidad de los cristianos en la sociedad", porque "la sociedad no es una anécdota para la Iglesia, sino la misión".