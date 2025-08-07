El cardenal Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, ha sido hospitalizado debido a “su delicado estado de salud”, tal y como ha informado este jueves, 7 de agosto, el Arzobispado de Valencia.

En un comunicado el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, pide “a los fieles de la archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.

Los problemas de salud de Cañizares le impidieron el pasado mes de mayo participar en el cónclave en el que León XIV fue elegido Papa.

Obispo en varias diócesis, su etapa en roma y creado cardenal por benedicto XVi

Nacido en la localidad valenciana de Utiel el 15 de octubre de 1945, fue ordenado sacerdote el 21 de junio de 1970. En 1992 fue nombrado obispo de Ávila, en 1997 arzobispo de Granada y en 2002 titular de la archidiócesis de Toledo.

Tras ser creado cardenal por el Papa Benedicto XVI el 24 de marzo de 2006, fue miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe hasta que en 2008 fue nombrado Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.

Posteriormente, el Papa Francisco le nombró arzobispo de Valencia en 2014, dejando así la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede.

El 10 de octubre de 2022 Francisco aceptó su renuncia y fue nombrado Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Valencia hasta el 17 de diciembre de 2022, fecha de la toma de posesión canónica del nuevo arzobispo de la diócesis, Enrique Benavent.

En la Conferencia Episcopal Española ha sido su vicepresidente desde 2017 a 2020 y desde 2005 a 2008. También ha sido Presidente de la Subcomisión Episcopal de Universidades (1996-1999) y de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (1999-2005); y miembro del Comité Ejecutivo (2014-2017).