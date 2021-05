La asignación tributaria a la Iglesia crece por quinto año: consulta su evolución en los últimos 11 ejercicios

Esta semana la Iglesia ha presentado la Memoria de Actividades de la Iglesia correspondiente al año 2019, que dejan datos significativos sobre el papel que desempeñan las diócesis, parroquias, congregaciones religiosas y entidades eclesiásticas en la sociedad. Por ejemplo, que más de cuatro millones de personas fueron acompañadas y atendidas en los casi 10.000 centros con los que cuenta la Iglesiaen nuestro país.

A lo largo de 2020 y lo que llevamos de 2021, los efectos de la pandemia han dejado a muchas personas sin empleo y sin recursos, por lo que las necesidades se han multiplicado. El trabajo que ha desempeñado la Iglesia en este tiempo ha sido esencial para paliar la difícil situación de miles de familias, y que sin duda se verá reflejado en la Memoria de Actividades del próximo año. Una labor que puedes consultar en el siguiente enlace: https://iglesiasolidaria.es/

Una labor que es posible, en parte, gracias a la ‘X’ en favor de la Iglesia que marcaron en su declaración de la renta más de siete millones de contribuyentes (8,5 millones si contamos las declaraciones conjuntas), que permitió a la Iglesia recibir de la asignación tributaria más de 300 millones de euros, la cifra más alta, lo que también puso de manifiesto que 2019 fue un buen año desde un punto de vista fiscal en nuestro país.

En 2020, la Conferencia Episcopal Española cree que aumentará el número de contribuyentes que marcarán la X en su declaración de la renta 2020, reconociendo así la tarea que ha desempeñado la comunidad cristiana en este difícil año que hemos vivido. Lo sabremos a finales de 2021 o comienzos de 2022.

Sin embargo, la crisis económica podría hacer que la asignación tributaria descienda, como aseguró en Aleluya recientemente el director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia del episcopado, Miguel Ángel Jiménez Salinas: “Cuanto la economía va bien, el 0,7% de los impuestos de quienes marcan la X es más alta, y si la situación es peor, los ingresos son menores. Aunque tenemos la percepción de que la economía está mal, los datos de la declaración de la renta de 2020 no son en exceso alarmantes”, reconoció.

A la espera de los datos de este ejercicio fiscal, repasamos cómo ha evolucionado la asignación tributaria en los últimos once años, desde 2008 y hasta 2019.

Importe asignado a la Iglesia Católica

En 2008 la asignación fue de algo más de 253 millones de euros. Once años más tarde, la asignación creció hasta superar los 300 millones de euros. Cabe recordar que 2008 fue el año en el que comenzaba la crisis económica que se prolongó durante más de un lustro, siendo palpable en los ejercicios fiscales venideros, hasta 2015. Siete años donde las cifras de la asignación se mantuvieron estables, pero en el que no se superó el umbral de los 250 millones de euros excepto en 2014 (249M en 2009; 248M en 2010; 247M en 2011; 248M en 2012; 246M en 2013; 252M en 2014 y 249M en 2015).

A partir de 2016 la situación comenzó a cambiar, al compás de la recuperación económica. De esta manera, desde aquel año la asignación tributaria no ha dejado de crecer hasta 2019. Unos 45 millones de euros de incremento en cuatro años, pasando de los 252 millones de euros de 2016 a los 301 millones de 2019, tal y como refleja el gráfico comparativo.









Número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica y porcentajes

Pese a que la cantidad asignada a la Iglesia a través del 0,7% de los contribuyentes se vio resentida como consecuencia de la crisis, lo cierto es que el número de declaraciones que marcaron la ‘X’ a favor de la Iglesia no descendió. En los últimos once ejercicios, el número de ‘X’ no bajó de los siete millones. Entre la cifra más alta y la más baja apenas hay 3.000 ‘X’ de diferencia, como se puede comprobar en el gráfico.