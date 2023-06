El arzobispo de Toledo destaca que la Eucaristía "es la locura de Dios para que no estemos nunca solos"

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ha defendido que "la Eucaristía es la locura de Dios para que no estemos nunca solos". "El cristiano ha descubierto que su patria no es la soledad, es Jesucristo", ha apuntado. "Nuestra patria no es la soledad, no es la tristeza, nuestra patria es vivir con los sentimientos del corazón vivo de Jesús", ha enfatizado.

Durante la homilía en la misa del Corpus en la Catedral de Toledo a la que acudieron multitud de fieles, Cerro Chaves ha destacado que el "Corpus Christi es, sencillamente, Dios en la calle, Dios que quiere estar cerca de los hombres, que no se quiere quedar encerrado en los templos sino que quiere salir a visitar a sus hijos, a sus hermanos, a todas las personas que sufren".

¿Que es la eucaristía? Es la locura de Dios para que no estemos nunca solos. #CorpusChristi2023#RitoHispanoMozárabepic.twitter.com/Ms6QDTkK26 — Archidiócesis de Toledo (@architoledo) June 8, 2023

"Toledo no se entiende sin el Corpus, la ciudad eucarística. Y el Corpus tiene en Toledo una de las expresiones más bellas de la humanidad, de cultura, de arte, sobre todo el arte de las artes que es el Señor vivo y resucitado presente en nuestro mundo", ha añadido el arzobispo toledano.

Dicho esto, Cerro Chaves ha asegurado que "la riqueza de la iglesia son los pobres", tal y como ha recordado, repite el Papa Francisco, que ha sido operado de una hernia intestinal. "Pedimos en estos momentos por su salud, por su recuperación. La salud del Papa para nosotros, como todos, es muy importante".

Da comienzo en la @SICP_de_Toledo la Santa Misa en rito hispanomozárabe que preside el Sr. Arzobispo de Toledo. #DirectoRTVDToledopic.twitter.com/peywUjTnkW — Archidiócesis de Toledo (@architoledo) June 8, 2023

Y es que, ha insistido, "la riqueza de la iglesia son los que sufren, los enfermos, que algunos de ellos nos van a contemplar en esta procesión, quizás desde sus ventanas o desde su balcón o desde cualquier lugar, porque quizás no puedan salir de sus casas", ha lamentado.

"Nos van a contemplar en las calles, quizá gente que nunca pise el templo pero también ellos tienen derecho a ese Dios que se ha hecho tan cercano que se ha hecho uno de nosotros y que ha caminado también por las calles", ha dicho.

¡A pesar de la lluvia es Corpus en Toledo! ¡Las calles se engalanan para el día grande! Es el Señor quien viene a nuestras calles y a nuestra vida. ¡Siempre esta viniendo! pic.twitter.com/0BE1AZHasx — Archidiócesis de Toledo (@architoledo) June 8, 2023

Al final de la homilía, Cerro Chaves ha subrayado tres claves sobre la Eucaristía: “Es la mayor cercanía que puede tener Dios con nosotros y es para la vida […] Además, Jesucristo nos da el verdadero pan del Cielo, Él es la vida”.

Por último, el arzobispo ha recordado como se ha unido siempre “Eucaristía con amor y caridad, porque el mayor acto de amor es Jesucristo vivo en la Eucaristía, entregado y ofrecido como sacrificio y como entrega. Es en esa Eucaristía que aprendemos a amar, cuando a veces parece que no tengáis mucha fuerza acudid a la Eucaristía, porque de allí brota la fuente de la caridad y del amor".