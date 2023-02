El arzobispo de Sevilla asegura no entender que un hermano cofrade "defienda el aborto como derecho"

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, ha rechazado de manera contundente que el aborto “sea considerado un derecho”, después de que el Congreso de los Diputados haya dado luz verde a la Ley Trans y a la nueva reforma de la ley del aborto.

En una entrevista concedida al 'Diario de Sevilla', el titular de la archidiócesis hispalense ha aludido al quinto mandamiento, 'No matarás' para defender que la vida se basa en la Palabra de Dios: “La vida es un don de Dios y nadie tiene derecho de quitársela a otra persona, desde su concepción a la muerte natural. Decir 'yo con mi cuerpo hago lo que quiero' no es cierto, pues se trata de otra persona que llevas dentro, pero no es tu cuerpo”, ha explicado.

Preguntado qué le parece que algunos cofrades en Sevilla se hayan posicionado a favor de la ley, Saiz Meneses asegura no entenderlo: “No entiendo que un cofrade defienda el aborto como un derecho. Yo hablaría con el cofrade para explicarle estos conceptos y la moral católica”, ha indicado.

Saiz Meneses cree que las cofradías son “muro de contención” frente a la secularización

Con el inicio de la Cuaresma, Sevilla se prepara para una de sus semanas más importantes del año, la Semana Santa. La actividad en las hermandades se intensifica en el interior de las iglesias.

Una realidad de la que ya fue testigo Saiz Meneses el pasado año, coincidiendo con su primera Cuaresma al frente de la Iglesia sevillana. Por ello, el prelado no duda en afirmar que las hermandades son “un muro de contención” frente a la ola de secularización que existe en España.

“En las hermandades se materializa, con mucha naturalidad y fluidez, la transmisión de la fe, que antes se llevaba a cabo en las familias, en las escuelas y parroquias y que ahora cada vez cuesta más. En las familias, cuando se acaba de cenar, cada uno se va a su habitación a navegar por internet y a ver sus cuentas en redes sociales, por lo que no hay tiempo para dialogar ni rezar juntos. En la escuela cuesta más y en las parroquias, los que van. También en las cofradías hallamos una importante expresión externa de la fe. Es difícil encontrar a adolescentes y niños que salgan a la calle a manifestar su convicción religiosa. En muchos lugares a la gente le cuesta. Ahora bien, hemos de ir purificando las adherencias que a lo largo del tiempo puedan incrustrarse para centrarnos en lo esencial. Pero no sólo en las hermandades, en todos los sitios”, ha argumentado en la entrevista en el 'Diario de Sevilla'.

El aviso del arzobispo de Sevilla a los candidatos del 28-M: “A Dios lo que es de Dios...”

Sobre las elecciones municipales que se celebrarán el 28 de mayo, Saiz Meneses ha reclamado una “sana colaboración y una relación correcta, institucional y personal” entre los candidatos a la alcaldía y las hermandades, pero sin mezclar: “No hay binomio posible. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, siempre resulta buena la sana colaboración hacia los fieles, que son ciudadanos”.