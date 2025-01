El arzobispo de Santiago de Chile anima a evangelizar en las redes sociales: "El contenido del magisterio de la Iglesia es imbatible"

Hace apenas un mes que el arzobispo de Santiago de Chile, Fernando Natalio Chomalí, fue creado cardenal por el Papa Francisco. Desde entonces, asegura en una entrevista en 'Ecclesia, es domingo', apenas le ha cambiado la vida, si bien percibe un cambio de trato en su entorno que en cierta medida le incomoda.

“Sigo yendo a las parroquias, promoviendo las sociales, en las redes sociales... No me ha cambiado la vida pero a las personas le ha cambiado el modo de relacionarse conmigo y eso ha sido algo complejo para mi, porque para muchas personas esto significa más distancia y para mi debería significar más cercanía”, ha reconocido.

Pese a todo, espera que esta tendencia cambie a lo largo del tiempo: “El Papa nos dijo menos excelencias y más servidores”.

Estos días, Chomalí se encuentra en España ya que mantendrá en Lisboa una reunión con obispos, pero en nuestro país tendrá encuentro con jóvenes y con el arzobispo de Madrid, el también cardenal José Cobo.

Así conoció el arzobispo de Santiago de chile que sería creado cardenal

El pasado 6 de octubre el Papa Francisco, tras el ángelus, anunció la creación de 21 nuevos cardenales. En Chile eran las siete de la mañana, por lo que no siguió el rezo dominical del Pontífice. Fue un periodista español quien le informó al arzobispo de Santiago de Chile sobre su nombramiento.

“Me extrañaba una llamada a las 07.32 de la mañana y tuve la intuición de que era por eso. Mandé un tuit inmediatamente diciendo que el Papa me había nombrado cardenal y esperaba servir a la sociedad, a los pobres que cada día lo están pasando mal. Para mi ser cardenal no me quita el sueño pero sí es una oportunidad para servir mejor al pueblo. Si ser cardenal me ayuda a evangelizar, bendito sea Dios”, ha expresado.

Las raíces palestinas de Chomalí y su visión sobre la guerra en Tierra Santa: "La violencia no se justifica"

Pocos conocen los antepasados palestinos de sus cuatro abuelos. Por ello, al ser cuestionado por la situación en Tierra Santa, no duda en reivindicar la paz desde la fraternidad en lugar de las armas.

"Mis cuatro abuelos vivían en Belén, llegaron a Chile hace cien años. Tengo raíces potentes del mundo palestino y sufro mucho porque algunas personas creen equivocadamente que van a lograr la paz con la violencia, y la paz nunca se logrará con la violencia de Hamás, o de Hezbolá o de Israel. La paz se construye con la verdad, reconociendo los tratados internacionales, las resoluciones de la ONU, empezar a mirarse como hermanos. La violencia no se justifica”, ha destacado.

En este sentido, Fernando Natalio Chomalí ha lamentado el “fanatismo religioso” y el “fanatismo político” que a su juicio “ tiene que ver con el poder”, por lo que aboga por secundar el mensaje de la Santa Sede: “Trabajar para que haya un estado palestino independiente que se desarrolle libremente”.

Chomalí, un cardenal activo en redes sociales

Chomalí es un cardenal muy activo en las redes sociales, al considerar que es un espacio donde el mensaje del Evangelio tiene cabida: “O estamos dentro o estamos fuera, y prefiero estar dentro porque a alguna persona le llegará el mensaje. Yo tengo el convencimiento de que el Evangelio, el magisterio de la Iglesia, el contenido es imbatible para encontrarle sentido a la vida. El drama que tenemos es que no sabemos cómo comunicarlo”, ha lamentado.

Cuestionado si ve viable transmitir el amor de Dios en lugares reducidos como las redes, cree que sí: “Vamos a tener que aprender a hacerlo porque la narrativa no tiene mucha validez, el mensaje es instantáneo. Me encantaría que los jóvenes leyeran los grandes relatos, las grandes encíclicas, pero en cien palabras puedes decir mucho. En lo breve puede estar lo medular”, ha asegurado.