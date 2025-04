El cardenal Cobo asegura que “la migración es una oportunidad que está cambiando la Iglesia” y pide a todos los políticos "no poner parches"

Esta mañana el cardenal José Cobo Cano, arzobispo de Madrid, ha asegurado que “la migración es una oportunidad para nuestra Iglesia” y que si está cambiando es gracias a la migración: “Las iglesias de Madrid han cambiado el rostro y ahora tenemos gente de muchas procedencias, pero rezamos igual, leemos la Palabra de Dios y queremos ser mejores personas”.

“La migración no la pongo como un problema, sino como un reto”, señalaba el cardenal español en un acto organizado por La Razón y en el que ha hablado de diversos temas que afectan a la Iglesia española y también a la archidiócesis de Madrid.

José Cobo ha pedido a todos los partidos políticos "un gran pacto migratorio para atender esta realidad sin parches", para dar una respuesta global: "Necesitamos un pacto de Estado que regule realmente la migración y que atienda a los que llegan a nuestras fronteras, porque los que están en Canarias o los que están llegando en patera vienen huyendo de auténticos infiernos".

LA POBREZA EN MADRID

José Cobo ha señalado que en la Iglesia española “preocupa que el trabajo no asegure la plenitud de los derechos, que haya ciudadanos de primera y de segunda y, sobre todo, que determinados bienes básicos, como puede ser la vivienda, no sean asequibles a las clases medias”.

“Personalmente, también me preocupa la precariedad laboral y la invisibilidad de la pobreza”, sostiene el cardenal, quien asegura que Madrid esconde ciudades invisibles dentro de Madrid: “Nuestra ciudad esconde no solo poblados, sino dramas de pobreza dentro de sí misma que no son conocidos y eso me preocupa”.