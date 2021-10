Arranca en Valladolid el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías

El VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) se celebra en Valladolid desde este jueves día 14 y hasta el domingo de octubre. Un encuentro que cada año reúne aproximadamente a 1000 jóvenes de todas las cofradías, tanto de Penitencia como de Gloria, de todo el ámbito nacional.

Al reclamo de «Joven Cofrade, tenemos un mensaje para ti?», más de un millar de jóvenes cofrades participarán en mesas redondas, ponencias, actividades formativas y dos procesiones extraordinarias, donde se hablará de juventud y hermandades, una realidad muy viva en la Iglesia.

Tras el traslado de los patronos a la catedral Nuestra Señora de la Asunción de Valladolid en la tarde del jueves, en la iglesia de San Miguel y San Julián tendrá lugar a las 23:15 horas la celebración de una Vigilia joven JOHC. Ya el VIII encuentro nacional se abrirá en la tarde del viernes 15 de octubre, con un Pregón a caballo con la colaboración de la Cofradía de las Siete Palabras, con salida del Palacio Arzobispal y llegada a la Cúpula del Milenio. Será el preámbulo del gran acto inaugural.

En el sábado 16 de octubre, entre las seis de la tarde y las nueve de la noche se celebrará una Procesión Extraordinaria con pasos de las Cofradías de Penitencia de la ciudad de Valladolid

La jornada del domingo 17 de octubre se abrirá con una Misa de clausura en la Catedral de Valladolid que estará presidida por el arzobispo de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, con la participación de las Cofradías de Gloria de la ciudad. El broche de oro lo pondrá una magna procesión de las Cofradías de Gloria que tendrá lugar el mismo domingo a las 12:30.

El patrón de Valladolid, San Pedro Regalado regresa a las calles casi 100 años después

La Cofradía de San Pedro Regalado ha trasladado al santo franciscano hasta la catedral de Valladolid con motivo de la celebración del JOHC. Este mismo jueves día 14 de octubre la ciudad de Valladolid vivía un acontecimiento histórico. Tras casi 100 años sin salir en procesión, San Pedro Regalado, patrón de la ciudad, volvía a salir en procesión extraordinaria desde la iglesia del Salvador hasta la Catedral con motivo de la celebración del Encuentro de Jóvenes de Hermandades y Cofradías.

92 años han pasado desde la última procesión oficial que realizó esta cofradía fundada en el año 1710 (en los años 50 trasladó una imagen de San Pedro Regalado para su bendición en la Catedral). En la tarde de este jueves, en torno a las 20.30 horas, la imagen que preside el salón de Cabildos de la cofradía y que data del primer tercio del siglo XVIII era portada a hombros sobre andas por 12 comisarios.

La procesión, además de suponer uno de los grandes acontecimientos del JOHC, supone un punto de inflexión y revitalización para esta histórica cofradía vallisoletana, que ha conseguido formar en tiempo récord, y gracias al compromiso de su junta directiva y de numerosos cofrades vallisoletanos, un grupo de cargadores y cargadoras y la cesión de unas andas procesionales por parte de la cofradía de la Orden Franciscana Seglar, ?La Santa Cruz Desnuda?.

Patrón y patrona, juntos. Además, en las puertas del templo de El Salvador (Plaza de El Salvador), se ha vivido un momento único ya que la cofradía de la patrona de la ciudad, Nuestra Señora de San Lorenzo, acudía a encontrarse con San Pedro Regalado para, conjuntamente, encaminarse hasta la seo vallisoletana a través de las calles Castelar, Regalado y Cascajares.

Nuestra Señora de San Lorenzo @PatronaVa se dirige hacia la Catedral @archiValladolid en el traslado con motivo de @JOHCValladolid#johcvalladolid2021pic.twitter.com/jZPScoJDhH ? Semana Santa VLL (@SemanaSantaVLL) October 14, 2021

#JOHCValladolid2021 Solemne traslado de los patrones de Valladolid con motivo del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que durante este fin de semana se celebra en Valladolid. @JOHCValladolidpic.twitter.com/isBkyKiYzK ? PASO A PASO (@SSpasoapaso) October 14, 2021

Programa del Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías

Jueves, 14 de octubre

20:00 h ? Traslado de los patronos a la catedral. La Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo saldrá de la Iglesia de San Lorenzo recorriendo C/ Pedro Niño, c/San Lorenzo, Plaza de Santa Ana, C/Zúñiga, C/ Héroes de Alcántara, C/ Constitución, C/ Regalado, C/Teresa Gil, C/San Felipe Neri, Plaza del Salvador, Iglesia del Salvador -incorporándose la cofradía y imagen de San Pedro Regalado- siguiendo por C/Castelar, C/Regalado, C/Cánovas del Castillo, C/ Cascajares, hasta la S. I. Catedral.

23:15h ? Vigilia Joven JOHC en la iglesia de San Miguel y San Julián, C/San Ignacio, 8.

Viernes, 15 de octubre

10:00 a 13:00 h ? Visitas guiadas la ciudad o Museo Nacional de Escultura. Solo inscritos que lo han solicitado previamente.

13:00 h ? Ofrenda floral por parte de los voluntarios, cofradías, grupos de juventud, instituciones, delegaciones participantes, comité organizador y junta directiva del encuentro a los patronos de Valladolid, San Pedro Regalado y Nuestra Señora de San Lorenzo. Preside el acto el Delegado de pastoral juvenil de la Diócesis de Valladolid, Rvdo. P. D. Jorge Fernández Bastardo. Catedral de Valladolid.

17:00 h ? Recepción de la Corporación Municipal a la Junta Directiva de los JOHC, Voluntarios, Junta de Cofradías, Presidentes de cofradías, comité Organizador del Encuentro y responsables de las Delegaciones participantes. Rueda de prensa. Salón de recepciones del Ayuntamiento de Valladolid. Entrada solamente con invitación, no todos los inscritos.

19:30 h ? Pregón del VIII JOHC a caballo, con la colaboración de la Cofradía de las Siete Palabras. Salida: PALACIO ARZOBISPAL (1º LECTURA DEL PREGÓN), CALLE ALONSO BERRUGUETE, CALLE ANGUSTIAS, CALLE ECHEGARAY, CALLE ARZOBISPO GANDASEGUI, MOMUMENTO AL COFRADE(2º LECTURA DEL PREGÓN), , PLAZA DE LA UNIVERSIDAD, CALLE CAR-DENAL COS, S.I.M. CATEDRAL(3º LECTURA DEL PREGÓN),CALLE ARRIBAS, CALLE CASCAJARES, CALLE REGALADO, CALLE CÁNOVAS DEL CASTILLO, PLAZA DE FUENTE DORADA, CALLE FERRARI, PLAZA MAYOR, AYUNTAMIENTO(4º LECTURA DEL PRE-GÓN),, PLAZA MAYOR, CALLE SANTIAGO, IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL(5º LECTURA DEL PREGÓN),, PLAZA DE ZORRILLA, PASEO DE ZORRILLA, ACADEMIA DE CABALLERÍA(6º LECTURA DEL PREGÓN),SAN ILDEFONSO, PASEO DE ISABEL LA CATÓLI-CA, AVENIDA DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO, CÚPULA DEL MILENIO(7º LECTURA DEL PREGÓN).

19:00 ? 20:00 h ? Reparto de Acreditaciones de inscripciones INDIVIDUALES. Cúpula del Milenio. AVISO: Los inscritos con delegaciones deberán pedir su acreditación al responsable de su delegación.

21:00 h ? GRAN ACTO INAUGURAL del VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías. Cúpula del Milenio (Delegaciones no residentes en Valladolid) /Sala Borja (Delegación de Valladolid). Se seguirá el protocolo burbuja.

Sábado, 16 de octubre

Los actos de la mañana se celebrarán en la Feria de Valladolid. (Entrada por puerta: Auditorio 1, NO es la entrada principal).

8:45 ? 9:15 h ? Recogida de las acreditaciones en la entrada de la Feria.

9:15 h ? Oración Inicial de la Jornada. Auditorio 1.

9:30h?14:00 h ? Stands de las ciudades de las delegaciones participantes. Patio de la Feria de Valladolid.

9:30 h ? Presentación de las candidaturas del IX JOHC. Auditorio 1.

10:00?11:00 h ? MESA REDONDA: ?Jóvenes cofrades, testigos de echar las redes y hallar.?

PONENTES:

? Dña. Alicia García Rodríguez, Hermana Mayor más joven de España. (Salamanca)

? D. Rubén Terriza González, reconocido joven artista-pintor. (Sevilla).

? D. Roberto Gallego González, fundador y Hermano Mayor de la Hdad. Jesús Despojado de Alcalá de Henares. (Madrid):

11:00 h ? Café Intercofrade ? Patio Feria de Valladolid ? Visita de los stands de las delegaciones participantes en el VIII Encuentro JOHC. En la entrega de café se seguirá el protocolo de restauración JOHC.

12:00h -13:15h ? MESA REDONDA: ?El patrimonio material y humano de las cofradías?

PONENTES:

? Dña. Irene Alonso Cuesta, profesora y experta en formación infantil cofrade.

? D. Jesús Espadas Alemañy y D. Alberto Paredes Martín restauradores de textiles cofrades.

14:00-15:00 h ? VERMÚ TORERO. Entrega de tapas en el patio de la Feria de Valladolid.

15:30?18:00 h ? Visita a las sedes de las cofradías, así como sus locales o casas de hermandad.

18:30 h ? Inicio del ACTO DE RELIGIOSIDAD POPULAR en la Plaza Mayor de Valladolid. Participará la imagen de la Virgen de los Dolores de la cofradía de la Santa Vera Cruz. (Gregorio Fernández, 1623). Previamente será trasladada procesionalmente desde la iglesia de la Vera Cruz. (Salida:18:00h.)

22:15 h ? Cena de Gala de Hermandad. Diferentes restaurantes de la ciudad. Se seguirá el protocolo de restauración JOHC y el protocolo de grupos burbuja. Se asignará un restaurante a cada delegación. El responsable de cada delegación avisará del restaurante a sus inscritos.

Domingo, 17 de octubre

11:00 h ? Misa de clausura del VIII JOHC en la S.I.M. Catedral de Valladolid, presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Arzobispo de Valladolid, presidiendo la Misa los Patrones de la ciudad, y con la presencia de las Cofradías de Gloria de la ciudad.

12:00 h ? Lectura de las conclusiones del VIII Encuentro. Catedral.

12:15 h ? Proclamación de la sede del IX JOHC 2022 y clausura del VIII. Catedral.

12:30 h ? Traslado de las hermandades de Gloria desde la S.I.M. Catedral a sus sedes.

(Valladolid Cofrade)





