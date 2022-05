Antonio Ávila, responsable del Sínodo en Madrid: “Hemos tenido aportaciones muy interesantes”

Este sábado la explanada de la catedral de Santa María la Real de la Almudena acoge el acto final de la fase diocesana del Sínodo en Madrid. ECCLESIA ha podido hablar con Antono Ávila, responsable del Sínodo en Madrid, que ha explicado que “hemos realizado la consulta a distintos sectores de nuestras realidades, que han dejado aportaciones muy interesantes”.

Ávila ha reconocido que “en un principio la acogida no fue excesivamente eufórica, ya que nunca se había hecho una consulta a la Iglesia universal. Era tan novedoso para la gente tampoco terminaba de conocer bien el término de sinodalidad. Tuvimos una recepción acogedora pero tampoco entusiasta”.

No todos los sectores vieron con buenos ojos desde el principio esta consulta. “Hubo gente que al principio marcó un poco de distancia, pero a medida que se ha ido desarrollando el proyecto, la gente ha ido interviniendo más activamente y se han ido explicando más”, detalla.

Como ejemplo Ávila indica que “en la parroquia en la que yo estoy comenzamos la consulta y a medida que íbamos entrando y nos íbamos juntando cada vez la gente se sentía más implicada en este tema. Creo que esto es lo que ha ocurrido en todos los grupos de Madrid. Ha sido una respuesta suficiente dada la premura del tiempo”.

Este sábado celebramos el acto de clausura de la fase diocesana del @Synod_va#IglesiaQueEscuchahttps://t.co/CHW6gRokhm — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) May 3, 2022

Nutrida participación en Madrid

“En total se han recogido 647 aportaciones. Esto es así porque hay ciertas parroquias que han tenido consultas de manera interna y ha habido varios grupos que han hecho distintas aportaciones. Esas mismas parroquias han hecho la síntesis y ya nos ha enviado esa síntesis de todos los grupos de la parroquia. Son 647 aportaciones pero en realidad son más. En total han participado casi 12.000 personas. El rango de edad de participantes en la consulta oscila entre los 40 y los 60 años. Han participado personas implicadas en grupos de Iglesia, pertenecientes a parroquias u otros movimientos”.

El responsable del Sínodo en Madrid ha afirmado que “también hay aportaciones de cristianos con una participación dominical o esporádica en la celebración de la Eucaristía. Hemos realizado la consulta a distintos sectores de nuestras realidades, que han dejado aportaciones muy interesantes. Han podido participar los excluidos y los pobres y también gente del ámbito de la cultura o de otras religiones o realidades”.

Pluralidad en las aporaciones

La consulta ha resultado muy plural en sus aportaciones, siendo los participantes mayoritariamente practicantes y sobre todo implicados en grupos de Iglesia, pero también hay una representación más que suficiente de estos sectores señalados. “No hay más que darle voz al pueblo de Dios para que ponga nombre a muchas problemáticas que la Iglesia debe abordar. Gracias a Dios somos muy plurales y muy diferentes, entonces no todos vemos las cosas de la misma manera”.

Antonio Ávila ha concluido explicando que “la marcha ha ido conforme a lo que podía preverse o incluso mejor en lo que respecta a la archidiócesis de Madrid. La archidiócesis es muy grande y movilizarla no es tarea fácil. Si el primer día que Don Carlos Osoro me llamó me iban a afirmar que las cosas iban a salir así, sin duda lo hubiera firmado a ciegas, ya que ha ido mejor que las expectativas que tenía”.