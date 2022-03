El diálogo entre Carlos Osoro y los más necesitados, una forma de hacer Sínodo: "¿Qué pedís a la Iglesia?"

El card. Osoro, arzobispo de Madrid, sigue con sus encuentros con diferentes grupos de la sociedad española y este pasado domingo, 13 de marzo, tuvo la oportunidad de reunirse con uno de los grupos más especiales, los más vulnerables.



Tras los políticos, profesores de universidad, empresarios, representantes de sindicatos, y artistas y deportistas, los más vulnerables quisieron también ellos responder a la primera pregunta del card. Osoro: “¿Qué pedís a la Iglesia?”. La Iglesia Nuestra Señora de las Maravillas fue el escenario de este encuentro, “llena del pueblo de Sant'Egidio”, como dijo Tíscar Espigares, responsable de la Comunidad de San Egidio en Madrid. En el templo se encontraban muchas personas sin hogar, extranjeros, familias de los niños que atienden en la Escuela de la Paz, ancianos...muchos de ellos hablaron y compartieron su experiencia de iglesia.

“La Comunidad de San Egidio es el único lugar del mundo donde yo escucho mi nombre”, dijo una de las personas en situación de calle. “Yo le pido a la Iglesia que a los pobres se nos llame por nuestro nombre”, dijo otra persona al que San Egidio ayuda. Hablando de esta experiencia con la Comunidad aseguran que sienten que es “un lugar de encuentro, que no solo nos consideran personas a las que hay que dar ayuda”.



Para muchas personas, San Egidio es una comunidad en la que “he vuelto a rezar, he vuelto a tener la esperanza en el Señor”, porque, como señalaron también “comparto no solamente la ayuda material, que es importante, sino también el Evangelio”, la Palabra de Dios que “para mí ha vuelto a ser muy importante”. Uno de los refugiados presentes dijo: “Yo soy musulmán y aquí desde el primer día me han tratado como a un hermano”.



Una de las palabras que más veces se repitieron fue “familia” y el card. Osoro al celebrar la Misa por la tarde hizo referencia a cómo la Palabra de Dios “puede transformar tantas realidades oscuras en realidades luminosas”. Tíscar Espigares destacó del encuentro que “fue un momento conmovedor, entrañable, íntimo y de una esperanza verdaderamente extraordinaria”.

Una de las personas sin hogar quiso además contar su historia personas, “una historia de resurrección, y yo le pido a la Iglesia que nunca renuncie a soñar, que siempre tenga la ambición de que todo puede cambiar”. Esta misma persona sin hogar salió de la calle y ahora es una de las personas que “lleva la cena a otras personas sin hogar”. Como recordó Tiscar Espigares “en San Egidio no hay fronteras, no están los que ayudan y los que son ayudados; en San Egidio hay una familia”, porque “compartimos todos, el Evangelio, la vida, la amistad, que hace que se diluya cualquier barrera” y que es “lo que nos sostiene a todos”.

“El protagonista es el abrazo”, añadió Espigares, “y en este encuentro se visualizó de una manera preciosa”.







¿Cómo se puede participar en la fase diocesana?



El Arzobispado de Madrid puso en marcha hace varios meses la página web para afrontar la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, que es “una oportunidad para escuchar más profundamente la voz del Espíritu, aumentar la participación, mejorar la calidad del diálogo, discernir, fortalecer la conversión y animar el sentido de conexión con la gente y con la Iglesia local, regional y global”.

En la página, elaborada por el equipo diocesano de coordinación del Sínodo en colaboración con Medios del Arzobispado, se incluyen las claves del camino sinodal y los materiales preparados por la Secretaría del Sínodo, al tiempo que se detalla que en Madrid se quiere hacer "una consulta lo más amplia y veraz posible, con el fin de escuchar la voz viva de todo el Pueblo de Dios", y que se presta especial atención a los alejados.

Con el convencimiento de que "el proceso sinodal debe ser sencillo, accesible y acogedor para todos", en la web se ofertan materiales tanto para grupos que opten por un encuentro solo como para los que quieran ahondar en más cuestiones en varios encuentros. Los grupos deben mandar una síntesis de las aportaciones al equipo diocesano mediante un formulario online ya operativo. Con todo el material recogido el equipo diocesano de coordinación de la consulta, formado por los delegados de Laicos, Familia y Vida, la Comisión de Evangelización, un joven de la Juventud Obrera Católica y Antonio Ávila, elaborará la síntesis diocesana.