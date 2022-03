El cardenal Carlos Osorosigue convocando en la sede del Arzobispado de Madrid a diferentes grupos de la sociedad española con motivo de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos. La pregunta inicial siempre ha sido la misma: “¿Qué pedís a la Iglesia?” y esta vez han sido una veintena de artistas, deportistas y representantes de la cultura que han querido trasladar sus respuestas al arzobispo de Madrid. “Aquí se puede decir todo. No guardéis nada”, les dijo Carlos Osoro.



Algunos han recordado su infancia en colegios católicos donde aprendieron los valores que los siguen acompañando hoy en día. Sin embargo, también se habló del sucesivo distanciamiento, a veces por sentirse juzgados – por ser homosexuales o divorciados -. “Antes de venir, una amiga mía me ha dicho que dijera que, como ella, hay creyentes que no se sienten representados por la Iglesia”, dijo uno. “Quiero pensar que para Dios todos somos iguales. El mundo ha cambiado y la Iglesia no ha cambiado mucho”, ha afirmado otra.

Artistas y deportistas piden mayor «cercanía» a la Iglesia en la reunión de la fase diocesana del Sínodo convocada por el @cardenalosoro#IglesiaQueEscuchahttps://t.co/yjOvUMjAtT — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) March 7, 2022

Un joven torero afirmó que antes en su profesión “ser torero significaba ser idolatrado, igual que ahora los futbolistas”, y que su profesión “no ha evolucionado al ritmo que evoluciona la sociedad”. “Nos ven como un ser extraño, alejado”, ha subrayado y ha pedido a la Iglesia que “se amolde un poco más a la sociedad actual” y se acerque a los jóvenes a través de las redes sociales.

Acercarse a los jóvenes ha sido uno de los puntos centrales de este encuentro. ¿Cómo conectamos con los jóvenes? Los mismos protagonistas han pedido “un lenguaje claro y directo, no solo para los ya cristianos”. “A veces estamos muy confundidos”, “algunos no tienen una relación sólida con Dios, otros creen en el tarot y otros ni creen”, “decir que crees es un poco tabú”, han afirmado algunos jóvenes.

"El mensaje de Jesús es el más importante de la humanidad – ha afirmado una comunicadora que se ha reconocido creyente –. Me preocupa cómo llega a la infancia este mensaje. […] Que no sea visto como una materia de examen o que sientan “estoy de esto hasta las narices”".

Artistas y deportistas han coincidido a la hora de pedir “transparencia” a la Iglesia; “coherencia” con el mensaje de Jesús, “cercanía” y “alegría” en las celebraciones; “valentía a la hora de afrontar los abusos sexuales” en su seno; que se replantee “la posición de la mujer” y el acercamiento a los homosexuales, o que apueste por la formación, la cultura y el arte, que es una “forma privilegiada de la Iglesia para comunicar la verdad de Jesucristo”.

Tras escuchar a todos, el card. Osoro aseguró que estos encuentros “le ayuda a aterrizar a uno mismo. La Iglesia nuestro Señor la diseñó para estar juntos a los hombres […] he disfrutado escuchándoos con la libertad con la que habéis hablado. Soy padre de una diócesis grande. Si no eres padre capaz de escuchar lo que la gente siente, vive y percibe, mal padre eres”.

A estos encuentros, coordinados por el responsable de Relaciones Institucionales del Arzobispado, Andrés Ramos, se le sumarán próximamente otros con personas en situación de vulnerabilidad atendidas por Mensajeros de la Paz y la Comunidad de Sant'Egidio.

¿Cómo se puede participar en la fase diocesana?



El Arzobispado de Madrid puso en marcha hace varios meses la página web sinodo.archimadrid.es para afrontar la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, que es "una oportunidad para escuchar más profundamente la voz del Espíritu, aumentar la participación, mejorar la calidad del diálogo, discernir, fortalecer la conversión y animar el sentido de conexión con la gente y con la Iglesia local, regional y global".

En la página, elaborada por el equipo diocesano de coordinación del Sínodo en colaboración con Medios del Arzobispado, se incluyen las claves del camino sinodal y los materiales preparados por la Secretaría del Sínodo, al tiempo que se detalla que en Madrid se quiere hacer "una consulta lo más amplia y veraz posible, con el fin de escuchar la voz viva de todo el Pueblo de Dios", y que se presta especial atención a los alejados.

Con el convencimiento de que "el proceso sinodal debe ser sencillo, accesible y acogedor para todos", en la web se ofertan materiales tanto para grupos que opten por un encuentro solo como para los que quieran ahondar en más cuestiones en varios encuentros. Los grupos deben mandar una síntesis de las aportaciones al equipo diocesano mediante un formulario online ya operativo. Con todo el material recogido el equipo diocesano de coordinación de la consulta, formado por los delegados de Laicos, Familia y Vida, la Comisión de Evangelización, un joven de la Juventud Obrera Católica y Antonio Ávila, elaborará la síntesis diocesana.