Antonio Aguilera: “Necesitamos la Palabra de Dios como el comer, como el respirar”

“Si no respiro me muero, si no como me muero; pues la Palabra de Dios es lo mismo para la vida espiritual”, así de claro habla el profesor de Biblia, Antonio Aguilera, sobre la importancia de la Sagrada Escritura en la vida del cristiano en una entrevista que recoge la revista diocesana de la diócesis de Málaga.

Al ser cuestionado como definiría la expresión “Los últimos papas coinciden en invitarnos en sus discursos y documentos a la ‘familiaridad con la Palabra de Dios’”, indica que “esa familiaridad con la Palabra yo la entiendo como hacerla tuya, rumiarla, esponjarla en tu vida… Así, si “de la abundancia del corazón habla la boca”, pues lo que has venido rumiando te brotará de forma casi natural”.

En referencia a los medios que tenemos para conseguir esa familiaridad, expone que “cada uno escoge el que más le interesa o el más apropiado para él. Por ejemplo, en muchas casas, están esos pequeños Evangelios de cada día. Esa lectura tranquila, aunque sean cinco minutos, de la Palabra de Dios orienta y alimenta para afrontar la jornada, para saber cómo situarte”.

El salto para que la palabra se haga carne

"Yo siempre digo que hay que tener dos miradas. Una, a Dios: “Señor, ¿qué me estás diciendo hoy con esta palabra?”; y otra mirada a la gente: “¿Señor, cómo puedo servir hoy mejor a los demás desde este mensaje que me envías?”.

En referencia a si las nuevas tecnologías son una ayuda para crecer en esta familiaridad, Aguilera expone que “hay muchos recursos muy interesantes. Por ejemplo, para la lectura personal hay aplicaciones con los textos diarios. En audio, yo recomiendo la app Rezando Voy donde hay unos cantos, la lectura diaria, una meditación y unas peticiones. Para la lectura comunitaria hay algo muy práctico que nos regala cada semana el profesor de la Facultad de Teología de Granada José Luis Sicre. Se trata de un blog donde, cada jueves, hace un comentario a la Palabra de Dios de ese domingo que es precioso y muy conectado con la vida actual. Esto ayuda muchísimo”.