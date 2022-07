"Amor" y "entrega a los demás", las claves de la mesa redonda en la Semana Española de Misionología

La sesión de tarde de este martes en la Semana Española de la Misionología en Burgos ha albergado una mesa redonda titulada “Historias de Encuentro”, en la que varios misioneros han dado su testimonio. Los encargados de realizar sus ponencias han sido el misionero salesiano, Domingo de la Hera, la responsable del secretariado de Trata de Adoratrices Burgos, Consuelo Rojo y el misionero madrileño, Sergio Escudero.

Comienza la mesa redonda de la tarde con experiencias misioneras diferentes. Un misionero en la R. D del Congo, la Hna. Consuelo del Secretariado de Trata y Sergio del Pan Bendito de Madrid. #SemanaMisionologiapic.twitter.com/xwsxbYOjuU — Misiones de Cádiz y Ceuta (@misionesdecadiz) July 5, 2022

El primero en tomar la palabra ha sido el misionero salesiano en la República Democrática del Congo, Domingo de la Hera,que ha hecho un repaso sobre los 43 años que lleva desempeñando su función. Ha expresado que “la religión católica es la religión dominante en el país y en estos últimos años se va completando el relevo del personal nativo por el extranjero. Incluso se ha comenzado con un reflujo de misioneros que van a ir a otros países”.

Ha puesto especial interés por la Iglesia joven que ostenta el país en el que desempeña su labor, destacando su dinámica y vitalidad. “Ya no queda ningún obispo extranjero, todos son originarios del país y las diócesis están ya bien equipadas. Es una alegría el saber que ha tenido éxito y que se ha trabajado bien”.

Ayuda integral a las mujeres

Por su parte Consuelo Rojo lleva 16 años viviendo en Burgos, formando parte de la congregación religiosa de las Adoratrices. Su secretariado es el de Trata, donde ofrecen ayuda integral a las mujeres que sufren el yugo de la prostitución. Rojo ha explicado que “para nosotras liberar es ofrecer un espacio, tiempo, un lugar común donde cada mujer se sienta ella misma, reconocida, respetada, valorada o amada. Esta polarización y juicio constante no nos ayuda a encontrarnos como hijos de Dios. Lo ideal es que juntos fuésemos todos de la mano, pero es algo complicado”.

La religiosa ha hecho hincapié en que “se intenta vivir la misión desde la inclusión que nos lleva a la integración del bien y del mal por la realidad social y los contextos en los que nos movemos”.

Betania

Adoratrices está presente en 25 países y actualmente en Burgos el programa que se desarrolla es Betania. Rojo ha expuesto que “el primero es de acercamiento al medio donde se prostituyen las mujeres para intentar ayudarlas. El segundo es el centro de atención social, en el que se ofrece ayuda integral a estas mujeres, mientras que el último se desarrolla es el proyecto de recursos residenciales, porque nosotras convivimos con las mujeres en nuestra casa. Es importante crear este espacio de familia para poder ser un lugar de referencia”.

El misionero madrileño, Sergio Escudero, ha comentado que sus orígenes son en una familia no creyente, pero que sintió la presencia del Señor cuando comenzó a rezar. Cuenta que su primera experiencia misionera fue en Guatemala, donde se dio de bruces con la sociedad indígena. De esa experiencia cuenta que “estuve 6 meses y conocí al párroco que estaba allí. Tenía una tarea muy difícil”, indica.

Por último ha comentado su experiencia en 2010, cuando “empecé a trabajar en “Save the Children “y descubrí gente con la que compartí experiencias muy bonitas. En 2012 vi un reportaje en La 2 sobre la Cañada Real de Madrid y me fui para allá. Conocí al párroco e hicimos la ayuda de Cáritas en caminos sin asfaltos. Tuve otra etapa en la que me dediqué a dar desayunos en mi parroquia. Fue una dinámica que siguió la orden de las Adoratrices en la que yo fui muy feliz y en la que me hubiera quedado para siempre”.