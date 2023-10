Amigos y familiares de Álvaro Prieto rezan por su aparición en Ntra. Sra de la Esperanza de Córdoba

“No sabes cómo te quieren tus amigos. Todos unidos en oración por ti”. Con estos términos los amigos de Álvaro Prieto rezan porque se vuelvan a tener noticias del joven de 18 años después de que desapareciese en Sevilla el pasado 12 de octubre tras no poder tomar el tren en la estación de Santa Justa con destino a Córdoba.

En las últimas horas, cientos de amigos y allegados del joven se han reunido en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza de Córdoba para celebrar la Eucaristía y rezar con dolor y actitud de hondo respeto, según el párroco del popular templo cordobés.

En su homilía, el párroco Leopoldo Rivero proclamó que “el Señor no es indiferente al sufrimiento” y dedicó palabras de consuelo a los padres de Álvaro aludiendo a la parábola del Hijo Pródigo y relatando secuencias de la película 'Sound of Freedom', donde en un mundo sin esperanza un corazón tocado por el amor inicia una búsqueda.

Durante la celebración se rogó por los padres de Álvaro ante las horas de angustia que viven desde su desaparición y por la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que buscan indicios que lo lleven a conocer su paradero.

Los jóvenes cordobeses se han movilizado en oración desde que se conociera la desaparición de Álvaro Prieto. También el pasado viernes, 13 de octubre, se reunieron en la capilla del Colegio de 'Las Esclavas' donde Álvaro estudió.

Lo que se conoce hasta ahora de la desaparición de Álvaro

Álvaro Prieto es un joven cordobés de 18 años que juega en el equipo juvenil del Córdoba C.F. El pasado miércoles, 11 de octubre, viajó a Sevilla para salir de fiesta, y al día siguiente, tenía previsto coger un tren en la estación de Santa Justa a las 07.20h de la mañana para regresar a la capital cordobesa.

Un cúmulo de infortunios le impidió tomar el tren: no tenía billete, se quedó sin batería en el móvil y no tenía efectivo. Trató de montar en otro tren con destino a Barcelona pero que hacía parada en Córdoba. Al no tener billete, el personal de seguridad le obligó a bajarse del AVE. Eran las 09h de la mañana, momento en el que Álvaro abandonaba la estación hispalense perdiéndose su pista hasta hoy.

Las últimas imágenes del chico captadas por las cámaras de seguridad corresponden a su salida caminando de la estación hispalense hacia la avenida de Kansas City.