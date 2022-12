La advertencia de Omella ante la baja natalidad: "¿Qué esperanza nos queda en Europa y en España?”

El presidente de la Conferencia Episcopal Española ha mostrado su preocupación por los índices de baja natalidad que registra España en los últimos años. Una inquietud que el cardenal Juan José Omella ha compartido en el programa 'Converses' de COPE Catalunya i Andorra.

El también arzobispo de Barcelona ha recordado que las cifras aumentaron ligeramente tras el confinamiento obligado por la pandemia, aunque aquello fue un espejismo, ya que el porcentaje volvió a caer, lo que provocó que 2021 fuera el año donde se registraron menos nacimientos con 337.380 niños, un 1,15% menos que en 2020.

Así las cosas, el presidente del episcopado español ha alertado de los peligros que supone para nuestro futuro como país la falta de alumbramientos a medio y largo plazo: “Los especialistas dicen que cuando una familia o una nación no se proyecta en los hijos, es que no tiene esperanza de futuro. Porque un padre que tiene una fábrica o un campo procura tener hijos para que ellos continúen con el negocio. Pero en este caso es que no hay negocio. Los matrimonios se retrasan cada vez más, los nacimientos casi no los hay. ¿Qué esperanza nos queda en Europa y en España?”, se ha preguntado Omella en 'Converses'.

A su juicio, se trata de un asunto que España y Europa debe abordar, y que considera va asociado al concepto de familia: “Es algo que después de la pandemia no sé si hemos sido capaces de afrontar con normalidad y profundidad”, ha aseverado.

Otro de los asuntos que preocupa al arzobispo de Barcelona es la manera en la que hemos logrado salir de la pandemia. Todo parecía indicar que habíamos aprendido la lección, y que habíamos cambiado nuestro concepto de solidaridad y generosidad. Pero todo ha resultado ser un espejismo a juzgar por nuestros comportamientos, que poco se distinguen de los de 2019.

“Dicen que el ser humano es el que tropieza dos veces en la misma piedra. Después de todo lo que hemos visto de necesidad, de salir del aislamiento porque estábamos encerrados y necesitábamos relacionarnos, pues ahora volvemos a ser tan individualista, vamos tan encerrados en nuestros problemas y no escuchamos ni miramos al otro. El egoísmo se está adueñando nuevamente. Si no estamos vigilantes caemos fácilmente en la tentación del placer de buscarme a mi mismo”, ha advertido Omella.

Omella y las relaciones con el Gobierno: “No acaba de ser fluido"

Juan Jose Omella ha explicado que el diálogo, tanto con el Gobierno central como con la Generalitat, “no está roto, pero no acaba de ser fluido, sobre todo en los temas morales”. En cambio, en relación a cuestiones sociales hay más diálogo, por ejemplo en aspectos como vivienda social. “Muchas veces las administraciones vienen a Cáritas a pedir si tenemos pisos en herencia y los podemos poner a su disposición”, ha explicado.

“Los partidos siempre anuncian durante las campañas electorales que harán mucha vivienda social y luego no se realiza”, lamenta el presidente de la CEE, que ha recordado a los gobiernos “la obligación de hacer vivienda social para la gente más necesitada”.

Por otro lado, Omella se ha referido al proceso de beatificación de Antoni Gaudí: “Gaudí, aparte de ser un gran arquitecto, era un hombre de Dios, y muy solidario. No solo es un referente en España, sino que lo conocen en todo el mundo. El vídeo de la iluminación de la Torre de ‘La Mare de Déu’ de la Sagrada Familia lo han visionado doce millones de personas en Japón y 25 millones en China”, ha precisado.