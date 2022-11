Abusos, familia, educación, seminarios... Así ha explicado García Magán los temas de la Plenaria

“La Iglesia continúa en un trabajo constante de actualización de sus procedimientos, que mira por un lado al pasado, con el trabajo imprescindible de las Oficinas diocesanas y de las congregaciones religiosas. Y que mira por otro lado al presente y al futuro, procurando la protección de los menores y la prevención de los abusos en todos los ámbitos”. Así ha explicado el nuevo secretario general de la CEE, César García Magán, en su primera rueda de prensa para informar de los trabajos de la Asamblea Plenaria que se ha celebrado del 21 al 25 de noviembre.

“Una respuesta en justicia, caridad, en una perspectiva eclesial y evangélica a las victimas, no solo para esa justicia restaurativa sino para formar y prevenir”, ha explicado el secretario que ha explicado el protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso y Líneas Guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores, que se ha presentado la Plenaria. El responsable del Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de menores, Jesús Rodríguez Torrente, ha presentado a la Plenaria el borrador de un Protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso. Este Servicio ha trabajado durante los últimos meses en la redacción de este documento en colaboración y comunicación con las distintas Oficinas de Protección de menores de las diócesis, así como las Oficinas de CONFER.

Los obispos han aprobado este Protocolo y, de forma suplementaria," Líneas Guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicaría de manera conjunta en todas la diócesis", ha explicado.

Se ha presentado a la #AsambleaPlenaria el borrador de un Protocolo de marco de prevención y actuación en caso de abuso y #LíneasGuia que se aplicarían junto con las diócesis. — Of. Información CEE (@prensaCEE) November 25, 2022

Derecho a vivir nuestro podemos de familia

La Asamblea Plenaria ha aprobado, sin ningún voto en contra, el documento “Persona, familia y sociedad”, que analiza la situación actual de la sociedad española. Los obispos han incorporado algunas aportaciones al texto que se introducirán antes de su presentación. “Un texto que los obispos han trabajado durante mucho tiempo y que se planeta como un instrumento para el diálogo y la formación, con un lenguaje comprensible y que permite una hermeneutica desdeuna persepctiva no solo desde la fe y que aporte”

“En este documento presentamos el modelo de familia que está en el Evangelio, lo que es doctrina común. Lo cual no implica condenar a nadie, se trata de respetar a todas las personas. No onstante, la Iglesia no solo tenemos el derecho a vivir nuestro modelo de familia y además ofrecerselo a los demás como aportacion al bien común integral”.

La catequesis

Por otro lado, ha anunciado que, tras su edición, se presentará el Nuevo catecismo para adultos “Buscad al Señor” que tiene ya el visto bueno de la Plenaria. La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha elaborado este nuevo catecismo enfocado al catecumenado y la reiniciacion Cristiana de adultos. “Con su publicación, la CEE completa la edición de sus documentos de la fe que estaban pedidos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Son estos catecismos para niños, para jóvenes y para adultos que están prestando un importante servicio a la evangelización”, ha explicado.

Por otro lado, “un documento que tendrá incidencia fuerte en la pastoral” son las “Orientaciones sobre los Ministerios Instituidos: Lector, Acólito y Catequista”, también aprobadas. Este documento responde a la promulgación del papa Franciscodel Motu Proprio Spiritus Domini, de 11 de enero de 2021, sobre el acceso de las mujeres a los ministerios instituidos, y del Motu ProprioAntiquum ministerium, de 10 de mayo de 2021, por la que se instituye el ministerio de los catequistas. Estas Orientaciones recogen una reflexión conjunta sobre la aplicación de ambas cartas en la Iglesia en España, ya que el primer borrador recogía las aportaciones de las diócesis tras una consulta que realizaron ambas Comisiones.Después se han introducido las indicaciones de los obispos en la Plenaria de abril y en las reuniones de la Comisión Permanente de junio y septiembre. “De hecho , en algunas diócesis, Toledo por ejemplo, ya habido muchas personas que se han acercado a solicitar este ministerio”.

Por otro lado, se ha aprobado la traducción al Euskera del Misal de la Virgen y del Leccionario de la Virgen que ha presentado la Comisión Episcopal para la Liturgia. La aprobación de estos textos forma parte del proceso de renovación de los distintos rituales tanto en español como en las distintas lenguas cooficiales.

Aprobación del sistema de Compliance para la Conferencia Episcopal Española

La Asamblea Plenaria también ha aprobado el sistemade Compliance para la Conferencia Episcopal Española. Se trata de un manual de cumplimiento normativo y buenas prácticas adaptado a la la naturaleza e identidad de la CEE. Este sistema de cumplimiento normativo penal ha sido elaborado por el Bufete Rich y Abogados, bajo la supervisión del Consejo Episcopal para los Asuntos Jurídicos. “Esoeramos que este manula se pueda y sirva como marco y modelo para las distintas diócesis”.

Una vistia a los seminarios "acogida con cariño"

El director del secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Luis Manuel Romero, ha expuestola propuesta de esta Comisión para trabajar sobre el Primer Anuncio, y el presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios, Joan Enric Vives, ha sido el encargado de llevar a la Plenaria las modificaciones de las normas sobre el Diaconado Permanente.

Precisamente esta comisión ha informado sobre la próxima visita pastoral a los seminarios mayores de España. "Un gesto que ha sido acogido por los obispos con cariño, que busca animar el desarrollo de la formación de los candidatos al sacerdocio”.

Un servicio de Pastoral Vocacional

También ha intervenido en la Plenaria el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Alfonso Carraso, para explicar la situación actual de la educación católica. Y el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, Luis Ángel de las Heras, para informar sobre el acompañamiento a la vida consagrada en España por parte de los obispos y del secretariado de esta Comisión.

Las Comisiones Episcopales para el Clero y Seminarios; para la Vida Consagrada; para las Misiones y Cooperación con las Iglesias; y para los Laicos, Familia y Vida han señalado unas propuestas de trabajo para el servicio de Pastoral Vocacional, tras su aprobación en la Plenaria de abril. Este nuevo proyecto nace con el objetivo de promover en la Iglesia en España una cultura vocacional que ayude a niños, jóvenes y adultos a plantearse su vocación. Este servicio es imprescindible porque se quiere reflexionar sobre ello

Así, asume el encargo de organizar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Además, tiene en su horizonte la preparación de un Congreso Nacional de Vocaciones, con el que sensibilizar a toda la Iglesia y la sociedad sobre la vida como vocación.

La JMJ

Los obispos españoles han conocido estos días cómo avanzan los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud que acogerá Lisboa del 1 al 6 de agosto de 2023, con la intervención de Mons. Américo Aguiar, presidente de la Fundación JMJ Lisboa 2023. La Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia ya está también trabajando con el Comité de Organización Local de Lisboa y con la Conferencia Episcopal Portuguesa.

Cáritas es Iglesia

Sobre el tema de Asociaciones nacionales, se ha aprobado la modificación de los estatutos de Manos Unidas y de Cáritas Española. Al respecto de esta última, García Magán ha subrayado que se han aprobados por unanimidad, “lo que refleja el compromiso y respaldo de los obispos a uno de los signos fuerte de credibilidad que presenta la Iglesia en la sociedad actual. Para el que lo quiera ver, para el que no tenga las gafas empañadas. De que el Evangelio es fe encarnada, y no se preocupa solamente de la salvación de las almas, sino que en esta historia nuestra lo que existen son personas Y este el testimonio que ofrece Cáritas, que ofrece la Iglesia”.

Además, han aprobado los estatutos de Adoración Nocturna Española (ANE) “las mujeres ya podrán ; de la Fundación socio-sanitaria “Hospitalarias”; de la Fundación educativa “Teresa Guash”; de la Fundación educativa “Amor de Dios; y de Fundación educativa “Ana María Janer”.