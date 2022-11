Así han sido las comparecencias de García Magán y Barriocanal para dar cuenta de los trabajos de la Plenaria

12.23h | Finaliza la comparecencia de García Magán

12.11h | Valoración de la ley del 'sí es sí': "Los obispos vivimos en el mundo y estamos en medio de la sociedad. Entonces somos conscientes de las dificultades que puede desarrollar para la sociedad ciertas leyes. En este caso hemos sido informados de las dificultades jurídicas y consecuencias con algo de alarma social que se ha producido. Cuando una ley se ve que es imperfecta y plantea lagunas corresponde al Parlamento español hacer posibles modificaciones. Los jueces no tienen la culpa, aplican la ley. Cocinan los alimentos que se le dan. No pueden hacer otra cosa, porque caerían en un delito".

12.07h | Magán, sobre la radiografía de las escuelas católicas: "Lo que se ha presentado es una radiografía de la situación de la escuela católica en España. Es un servicio que aporta a la sociedad, se ha constatado que no es una novedad de ahora porque algunos obispos decían que había colegios desde el inicio del siglo XX. Es un servicio a la sociedad y constatamos que los padres, en el uso de su legítimo derecho de elegir, eligen las escuelas católicas y en estos centros tenemos niños que igual no están ni bautizados. Es un servicio social con una dimensión pública. Se ha constatado en diócesis pequeños colegios vinculados a la vida consagrada y con disminución de las vocaciones se ha puesto en manos de fundaciones para que laicos, que participan de la institución religiosa lleven adelante ese proyecto de servicio a la sociedad, un proyecto evangelizador. Se ha constatado cómo la escuela católica es un momento de transmisión en la fe para alumnos y padres. Luego, colegios que son pequeños de pueblos o ámbito rural, con la despoblación, se pone en riesgo la pervivencia del propio centro".

12.05h | Magán, sobre la falta de vocaciones: "No hay una causa, es un proceso complicado donde está el tema familiar, la transmisión de la fe... como consecuencia llega esta crisis vocacional"

12h | Protocolo de abusos: "Se toca el tema de la justicia restaurativa, y está integrado. La última legislación sobre este tema prevé constitutir en cada diócesis un fondo para acompañar a las víctimas si necesitan cualquier tipo de ayuda de carácter psicológico o médico. En cada Iglesia se establece crear un fondo para ello. Ha habido casos de obispos que se han encontrado con víctimas. en otros se ha ofrecido otra posibilidad y la persona no ha querido".

11.55h | García Magán, sobre el El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este 25 de noviembre: "Por supuesto es una violencia condenable, execrable nunca justificable, preocupante para nuestra sociedad. Ayer leí que había un índice alto de estos casos en franjas de edades jóvenes, y esto nos tiene que hacer plantearnos un interrogante para toda la sociedad, porque resulta que los jóvenes están recibiendo formación y pasa esto. Algo no funciona. Es también una reflexión que debemos plantearnos todos".

11. 49h | García Magán valora la Ley de Familias que propone el Gobierno: "Los obispos en ese documento de 'Persona, familia y sociedad' presentamos el modelo de familia que está en el Evangeilo, lo que es doctrina común a lo largo de los siglos pro parte de la Iglesia, lo cual no se trata de condenar a nadie, sino de respetar a todas las personas. En el contexto de una sociedad plural, la Iglesia, los obispos y fieles laicos tenemos el derecho no solamente de vivir ese modelo sino de proponerlo. Eso no significa ninguna exclusión de nadie y es la oferta que hacemos, como aportación al bien común integral. En una sociedad democrática, las leyes que afectan a aspectos del bien común serían interesante que hubiera cierto consenso a la hora de legislar"

11.46h | El secretario general hace referencia al documento de los obispos de Canarias sobre los jóvenes migrantes extutelados: "Constastan esa presión de migrantes que están recibiendo, más de 2.000 extutelados según las autoridades de la isla. A los 18 años van a la calle sin acceso al mercado laboral, sin apoyo suficiente.

"José Mazuelos decía que se convertía la isla en "cárcel sin muros", por lo que veía con preocupación esta situación y pedían algunas iniciativas como instar a los gobiernos a poner los medios para ayudar a estos migrantes con programas de inserción, o unas pasarelas de hospitalidad"

11.39h | García Magán elogia la labor de Cáritas: Cáritas es un signo de credibilidad de la Iglesia. El Evangelio es fe encarnada y no se preocupa solamente de la salvación, de las almas, como si fuera una realidad separada de la persona. No existen almas separadas, sino que son personas y somos personas en ese doble componente espiritual y corporal. Es el testimonio que ofrece Cáritas".

11.35h | También ha intervenido en la Plenaria el presidente de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Alfonso Carraso, para explicar la situación actual de la educación católica: "Las diócesis tienen colegios católicos y es importante esa reflexión como una fotografía de la situación".

11. 29h | Esta misma Comisión ha trabajado, junto con la de Liturgia, en las “Orientaciones sobre los Ministerios Instituidos: Lector, Acólito y Catequista”, también aprobadas. Este documento responde a la promulgación del papa Franciscodel Motu Proprio Spiritus Domini, de 11 de enero de 2021, sobre el acceso de las mujeres a los ministerios instituidos, y del Motu ProprioAntiquum ministerium, de 10 de mayo de 2021, por la que se instituye el ministerio de los catequistas.Estas Orientaciones recogen una reflexión conjunta sobre la aplicación de ambas cartas en la Iglesia en España, ya que el primer borrador recogía las aportaciones de las diócesis tras una consulta que realizaron ambas Comisiones.Después se han introducido las indicaciones de los obispos en la Plenaria de abril y en las reuniones de la Comisión Permanente de junio y septiembre.

11.28h | La Asamblea Plenaria ha aprobado, sin ningún voto en contra, el documento 'Persona, familia y sociedad', que analiza la situación actual de la sociedad española. Los obispos han incorporado algunas aportaciones al texto que se introducirán antes de su presentación. También se presentará tras su edición el Nuevo catecismo para adultos 'Buscad al Señor' que tiene ya el visto bueno de la Plenaria. La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha elaborado este nuevo catecismo enfocado al catecumenado y la reiniciacion Cristiana de adultos.

11. 27 | García Magán, sobre este protocolo de prevención de abusos:"Busca dar respuesta en justicia, en caridad, en una perspectiva evangélica a esas víctimas del pasado, pero queremos mirar al presnete y al futuro y por eso están esos protocolos de prevención de abusos, los cursos de prevención para agentes de pastoral para prevenir, formar en este problema delicado que tenemos en la sociedad y en el cual la Iglesia está involucrada".

11.23h | García Magán ha informado que la Asamblea Plenaria ha aprobado un protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso y Líneas Guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores. El secretario general ha precisado que el responsable del Servicio de Coordinación de las Oficinas de Protección de menores, Jesús Rodríguez Torrente, ha presentado a la Plenaria el borrador de un Protocolo marco de prevención y actuación en caso de abuso. Este Servicio ha trabajado durante los últimos meses en la redacción de este documento en colaboración y comunicación con las distintas Oficinas de Protección de menores de las diócesis, así como las Oficinas de CONFER.



11.22h | Magán ha precisado que su antecesor en el servicio de secretario general del episcopado, Luis Argüello seguirá en la Comisión Permanente como arzobispo de Valladolid. Además, va a ser miembro del nuevo Consejo de Estudios y Proyectos de la CEE y del servicio de Pastoral Vocacional, que también se ha puesto en marcha recientemente.

11.20h | García Magán vuelve a agradecer los obispos su confianza: "Tengo que agradecer la confianza de los obispos por su elección, para mí es un nuevo servicio que la Iglesia me pide y que afronto consciente de su importancia, confiado en la ayuda de mis hermanos obispos y para el bien de la Iglesia y de todo el pueblo de Dios.

11.19h | García Magán comparece para dar a conocer los asuntos tratados en la Plenaria

11. 17h | Barriocanal, sobre García Magán: "Estoy encantado de trabajar con una persona como él, me ha dirigido la tesina de los estudios de Derecho Canónico, le conozco de hace muchísimo tiempo y seguro que será un gran periodo. Magán, en tono jocoso, ha confesado que Barriocanal " ha sido un gran alumno de la tesina".

11.15h | Barriocanal ha explicado que la Asamblea Plenaria aprueba el sistema de compliance formativo que forma parte de este programa de transparencia y mejora del buen gobierno que tiene peusto en marcha la CEE

11.14h | Giménez Barriocanal explica cómo se reparte el dinero de la Asignación Tributaria en la Iglesia.

11.11h | Comienza la comparecencia. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, explica los Presupuestos de la Conferencia Episcopal Española para el año 2023 y la Constitución del Fondo Común Interdiocesano

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán,da cuentas en la sede episcopal de los asuntos abordados durante la Asamblea Plenaria que los obispos españoles han celebrado esta semana. Entre los puntos abordados se encontraba precisamente la elección del nuevo secretario, siendo elegido el obispo auxiliar de Toledo, el propio García Magán.

La votación tuvo lugar el pasado miércoles, 23 de noviembre. De esta manera, y según lo previsto en los estatutos de la CEE, ocupará el cargo durante los próximos cinco años.Sustituye en este servicio a Luis Argüello , nombrado en noviembre de 2018, pero que presentó su renuncia tras ser nombrado el pasado mes de junio arzobispo de Valladolid.

Asimismo, durante la Asamblea Plenaria la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios ha presentado las modificaciones de las normas sobre el Diaconado Permanente y ha informado sobre la visita pastoral a los seminarios mayores de España.

La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida ha expuesto su propuesta de trabajo sobre el Primer Anuncio y ha avanzado cómo van los preparativos para la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Portugal en agosto de 2023.

Por su parte la Comisión Episcopal para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado ha presentado el nuevo Catecismo para Adultos. Mientras que la Comisión Episcopal para la Liturgia ha propuesto a la Plenaria la traducción al Euskera del Misal de la Virgen y del Leccionario de la Virgen. Además, de manera conjunta, han llevado a la Asamblea el borrador de las “Orientaciones sobre los Ministerios Instituidos: Lector, Acólito y Catequista”.

Además, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha informado sobre la situación actual de la educación católica. Y la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, sobre el acompañamiento a la vida consagrada en España por parte de los obispos y del secretariado de esta Comisión.