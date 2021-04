Rozalén mantiene un encuentro con mujeres migrantes en riesgo de exclusión social: "Ha sido muy emocionante"

La cantautora y activista Rozalén y Beatriz Romero, su intérprete de lengua de signos, han viajado este sábado, 24 de abril, a Valencia para visitar a familias y grupos de mujeres migrantes en riesgo de exclusión social que están bajo la tutela de la ONG Entreculturas.

En abril de 2020, en pleno confinamiento, Rozalén regaló a Entreculturas la canción 'Aves enjauladas' y con los fondos recaudados se ha apoyado económicamente a la red de pisos de acogida del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en Valencia, en los que se atiende a familias y mujeres en situación de vulnerabilidad.





“Tenía muchísimas ganas de venir y conoceros. Cuando salió la canción, mucha gente lo estaba pasando realmente mal y pensé que no era justo que me la quedase yo, por eso hablé con Entreculturas y les dije que me gustaría conectarla con lo que está pasando cerca de nosotros, también aquí en España", ha señalado la artista.

"Fue ahí cuando me hablaron de este proyecto del Servicio Jesuita a Migrantes. Gracias a todos los que hacéis posible esto, ha sido muy emocionante y no dejo de aprender de la lucha de tantas mujeres increíbles como vosotras”, explicó Rozalén durante su encuentro con las mujeres, según ha informado Entreculturas.

Con cerca de 5 millones de reproducciones en Youtube, los fondos recaudados por 'Aves Enjauladas' han permitido a Entreculturas apoyar la red de pisos de acogida del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) España para familias, mujeres e infancia en situación de vulnerabilidad y, en concreto, a la red de cuatro pisos situada en Valencia que forma parte del proyecto Hospitalidad.

“Aves Enjauladas sirve y ha servido como símbolo, y las familias así lo han entendido. Esa canción se vio reflejada en ayudas y muchas alegrías para muchas familias”, compartió Angélica Zuluaga, psicóloga de SJM Valencia.

Por su parte, Mustafa Mohamed, Director de SJM Valencia señaló que “Aves enjauladas ha sido un gran soplo de aire fresco para la organización. Apostamos por la integración de las personas migrantes, uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad, y trabajamos varias líneas, como programas dirigidos a apoyar a las mujeres migrantes, que es un colectivo especialmente vulnerable".

Actualmente, los pisos de acogida de SJM Valencia cuentan con un total de 12 familias, de las cuales 13 son mujeres y 15 niños, niñas y adolescentes, principalmente migrantes, a quienes la pandemia ha afectado gravemente su nivel socioeconómico.









"Aves enjauladas" nació en el confinamiento

"Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte", así da inicio Rozalén a su nueva canción. Un tema musical que ha presentado para donar los beneficios que genera a una red de pisos de acogida en España para familias, mujeres e infancia en riesgo de exclusión social a través de la ONG 'Entreculturas' con la que viene trabajando desde hace años.

Rozalén apunta que todo lo que estamos viviendo nos afectará a cada uno de nosotros, “pero algunos lo van a pasar peor”. Entre esos colectivos especialmente sensibles a la crisis que se avecina se encuentra el de familias en situación de vulnerabilidad, a las que Rozalén ayudará con esta canción a través de la ONG Entreculturas, con la que colabora habitualmente.

El tema, que se presenta con lyric-video, habla de las ganas de volar que a todos nos asaltan ahora como si fuéramos aves enjauladas, y de todas esas cosas que haremos cuando salgamos de esta. Habla la gente que perdemos y de la primavera que avanza y nos estamos perdiendo. Pero habla también de las cosas buenas que tiene este encierro y de las lecciones que permitirán que, cuando todo pase, cuando se quemen las jaulas, este sea un mundo mejor. “El mensaje es que tenemos que vivir lo que nos ha tocado día a día, aprendiendo de esta para volver con más fuerza”, resume Rozalén.









Premio ¡Bravo! de Música: Rozalén

Rozalen fue galardonada con el Premio ¡Bravo! en la categoría de Música. Así lo dió a conocer el Jurado designado por la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales (CECS) y constituido en Madrid el 3 de diciembre de 2020.

Con estos galardones, la Iglesia católica reconoce la labor de todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios que se hayan distinguido "por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos", explica en un comunicado la CEE.