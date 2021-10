El reto visual que arrasa Internet: gira la imagen y fíjate en las nubes de Sevilla

Hace tan solo unos días, Sevilla celebraba que el Arzobispado dejara sin efecto las restricciones acerca del culto público, por lo que autorizó la vuelta de las procesiones a la calle con "total normalidad", tal y como informó la Archidiócesis en un comunicado, gracias a la mejoría de la pandemia y la reducción generalizada de contagios.

La primera procesión multitudinaria fue el pasado 16 de octubre, cuando el Gran Poder (que realiza estación de penitencia en la Madrugá del Viernes Santo) salió de su Basílica de san Lorenzo para dirigirse a los Tres Barrios, donde el Señor permanecerá durante tres semanas, repartidas cada semana en la parroquia de Los Pajaritos, la de Las Candelarias y la de Santa Teresa.





Los sevillanos celebraban este evento con gran entusiasmo y fueron muchos ciudadanos los que se lanzaron a celebrar la vuelta de las procesiones a la capital. No obstante, y a la salida del Gran Poder, los sevillanos pudieron ver en el cielo un auténtico espectáculo visual, que encajaba perfectamente con la situación que estaban viviendo.

El reto visual que está arrasando las redes sociales

Ha sido el fotógrafo Sebas Gallardo quien ha compartido la fotografía. Aparentemente, podemos apreciar un enorme tumulto de personas en torno al Gran Poder, rodeado por cientos de seguidores. Sin embargo, y en medio de las calles de Sevilla, hay quienes han querido fijarse en un pequeño detalle en el cielo.









Aparentemente no puede apreciarse más que una masa espesa de nubes. No obstante, si giramos nuestro dispositivos, podemos apreciar a un Cristo alzando la vista al cielo conformado precisamente con la forma de las nubes.





El mismo usuario de Twitter quiso compartir una segunda fotografía en la que se pueden apreciar las semejanzas entre la agrupación de nubes en el cielo de Sevilla y la de una talla de Cristo.

La explicación del autor de la fotografía

"La historia es la siguiente", escribió el dueño de la fotografía. "Esta mañana, tras hacer la foto, la subo a Instagram y Facebook, sin darme cuenta de nada. Un buen amigo me llama a mediodía y me dice que si la foto es mía y le digo que sí, y que si está retocada, y le digo que no, que tal y como la hice la subí", ha explicado el autor de la fotografía.

"Acto seguido, me dice que la gire y al hacerlo, me dio un escalofrío y se me saltaron dos lagrimones en pleno trabajo", concluyó el autor, mostrando así su emoción al descubrir la imagen de Cristo en el cielo, encajando así perfectamente con la estampa del Gran Poder que ya había comenzado a recorrer las calles de Sevilla tras superar el peor momento de la pandemia.

