Mira por el balcón y lo que hace su vecino con la mascarilla le deja sin palabras

Las mascarillas se han convertido en nuestro mejor aliado para luchar contra la pandemia de la covid-19, que tanto ha alterado nuestro día a día en los últimos meses. Las hemos visto de todos los colores: quirúrgicas, de diseño, corporativas, ahora transparentes... Lo que nunca habíamos visto es a alguien emplear un click en la mascarilla para colocar sobre ella una imagen.

Es lo que presenció Emilio desde el balcón de su domicilio en un barrio de Sevilla. Se encontraba tendiendo la ropa en el patio interior del edificio. Cuando levantó la mirada, pudo ver cómo su vecino de toda la vida, Ángel, se encontraba mimando su mascarilla quirúrgica.

A continuación, comprobó que le estaba colocando una estampa del Cristo del Gran Poder con un click. De esta manera, tal y como se aprecia en la foto, cuando se lo colocaba aparecía la figura de Jesús: “Es mi forma de sentirme protegido, con la que está cayendo”, comentaba a Aleluya.

Ángel pertenece al núcleo de población de riesgo

La idea se le ocurrió hace unas semanas mientras estaba trabajando. Es devoto de la hermandad del Gran Poder, una de las más importantes de la capital hispalense. “Yo quería que estuviera presente mi Cristo para que me ayudase a salir adelante. Tengo 58 años, sufrí hace años un infarto, y soy de riesgo”, explicaba.

Admite que solo sale a la calle con la estampa de Jesucristo en la mascarilla cuando va a visitar a su madre o para pasear por el barrio ya que, confiesa, “la gente me mira por la calle y se sorprenden pero bueno, son vecinos del barrio de toda la vida, así que me da igual, porque hay confianza. Pero claro, para ir a trabajar o a otro sitio... es un poco excesivo. Además ya sabes que muchas veces la gente que no es creyente y tal pues te miran raro y empiezan a comentar”, comentaba.

Emilio quedó impactado por la originalidad de Ángel

Su vecino Emilio se dio cuenta a través del balcón. Reconoce que se quedó de piedra: “Es que mira que hemos visto cosas estrambóticas con las mascarillas estos meses, pero verle colocar el click con el Cristo... a mi me impactó. Me pareció muy original, la verdad, no pensé para nada que hiciera el ridículo. Si él se siente así mejor... ¿por qué no?”

Fue tal el impacto que cuando coincidieron en el portal del piso de aquella tarde, Emilio le propuso realizarle una foto para mandársela a sus amigos. Ángel no tuvo ningún problema en acceder, aunque con la condición de que no se le reconociera la cara: “Si es que soy muy feo”, cuenta entre risas.

El entorno de Ángel ha sufrido las consecuencias de la pandemia

Para Ángel, el coronavius no ha pasado de puntillas. Dos hermanos y varios amigos han superado la enfermedad. Por suerte, todos ellos pueden contarlo y no han sufrido secuelas: “Uno de mis hermanos estuvo un poco peor, pero ya está perfecto. Yo he rezado mucho por ellos. Yo creo que ha sido gracias al Gran Poder. Por suerte mi mujer y mi hija no lo han cogido. Esperamos que siga así”, nos comenta.

Sobre la posibilidad de adquirir una mascarilla 'católica', Ángel asegura que no había caído en ello: “Si yo es que estoy saliendo muy poco del barrio. Hace meses que mi vida es ir del trabajo a casa y poco más. Hace mucho que no voy a la iglesia del Gran Poder. Tenemos bastante miedo a contagiarnos. Ojalá que pronto acabe esto. Él siempre nos ayuda”, reflexiona Ángel.