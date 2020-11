Joan Roig: el joven creyente ejecutado en la Guerra Civil Española por su fidelidad a Jesucristo

El joven Joan Roig Diggle, nacido en Barcelona (España) y martirizado por su fe el día 12 de septiembre de 1936 serà beatificado en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.

La Iglesia en España conmemora hoy en una sola celebración a todos los Santos y Beatos Mártires que murieron durante la persecución religiosa entre los años 1931 y 1939. La lista es innumerable, mártires - obispos, sacerdotes, consagrados y laicos - que dieron a Cristo el testimonio supremo del amor.

El martirio de Joan Diggle

El 18 de julio de 1936 comienza la Guerra Civil Española, que desencadena una violenta persecución contra la Iglesia católica. En ese momento Joan tiene 19 años y vive con su madre y sus hermanas en El Masnou cerca de Barcelona. Es un joven laico cristiano que no se esconde ante la persecución.

Según se puede leer en la página web dedicada a su vida, en la ciudad todo el mundo sabía su pasión por la fe católica, porque lo ven a menudo rezando en el templo parroquial. Juan amaba la iglesia de Sant Pere y "había llegado a decir que, si iban a quemarla, él se ataría brazos en cruz en el templo, y que deberían quemarle a él también".

"Que Dios os perdone, como yo os perdono"

En aquellos tiempos de persecución anticristiana era muy peligroso ser conocido como un “joven de misa”, como se decía de Joan en El Masnou. En la ciudad decidió entrar en la Federación de Jóvenes Cristianos de Cataluña, un movimiento cristiano juvenil muy activo y muy perseguido en aquellos momentos.

Joan fue asesinado la noche del 11 de septiembre del 1936. Los milicianos golpearon la puerta de la casa del joven Joan. Todo el mundo sabía que podía pasar en cualquier momento, a pesar de tener siempre la esperanza de que no sucediera nunca. Seguramente consciente de lo que iba a pasar sumió las Sagradas Formas como viático y se despidió de su madre en inglés diciendo: «God is with me», «Dios está conmigo»

Ese mismo día, su confesor le había confiado la Eucaristía para llevarla a algunos cristianos del Masnou y "por lo que pueda suceder". Aquella misma noche es apresado y asesinado, no sin antes consumir el Cuerpo de Cristo, que le da la fuerza necesaria para afrontar con serenidad y confianza el martirio.

Se llevaron Joan al cementerio de Santa Coloma de Gramanet donde lo asesinaron con cinco disparos en el corazón y uno en la cabeza. Joan, antes de morir, les dijo: “Que Dios os perdone, como yo os perdono”.

El proceso de Beatificación

En 1993 una veintena de familiares y amigos de Joan constituyen la Asociación Amigos de Joan Roig Diggle. La finalidad es promover el proceso de canonización y difundir la vida y la muerte de Juan Roig Diggle, porque, si Dios quiere, sea ejemplo para las presentes y futuras generaciones. En 1999 el Sr. Cardenal Arzobispo de Barcelona, Mons. Ricard Maria Carles, dispone que se efectúe la solemne sesión de apertura del Proceso de canonización.

Ya en 2001 se entrega el proceso de Beatificación del mártir Joan Roig Diggle a la Congregación para las Causas de los Santos del Vaticano. En 2019 el Vaticano comunica que el Papa Francisco ha firmado el decreto que reconoce el martirio del joven católico asesinado "in odium fidei" en 1936 en el cementerio de Santa Coloma de Gramenet. Esta decisión del Papa abre el camino de su beatificación.

Finalmente, el 7 de noviembre de 2020, tendrá lugar la ceremonia de beatificación del mártir Joan Roig Diggle en la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona.