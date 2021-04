Una religiosa china manda un mensaje a los jóvenes: “No tengas miedo de conocer a Jesús”

La hermana María Regina Sun Mey es una es Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús de nacionalidad china. Con motivo de la Jornada de Vocaciones Nativas de este 25 de abril, da su propia respuesta al lema que se propone para esta jornada, la pregunta del Papa Francisco'¿Para quién soy yo?'. María Regina estudia Ciencias Religiosas y un máster de acompañamiento en España.

“Hola, muy buenas a todos. Me llamo María Regina, vengo de China de una familia católica y soy Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús. Nuestra misión es para servir a los enfermos mentales", ha comenzado explicando en el vídeo.

"Yo creo que Dios me ha creado, me ha llamado no solamente para mi felicidad, para mi bien, sino más allá; es para servir y amar a las personas que más sufren. Para mí, Dios es la belleza, es la bondad, es la verdad", ha subrayado. Además, la hermana Maríoa Regina Sun Mey ha querido manifestar quién es Dios: "Es amor y en su corazón acoge a todos. Dios es siempre más para conocer, para descubrir en mi corazón".

Por último, ha terminado el vídeo mandando un mensaje a todos los jóvenes: "No tengáis miedo de conocer a Jesús de conocer ‘para quién soy yo’, Él es bueno, Él te ama como eres, Él te necesita también, y Él te espera”.