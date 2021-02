Facebook deja a un usuario a cuadros tras recibir este recordatorio: “Ya tengo compromiso”

Con el Miércoles de Ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en la Semana Santa.

Este tiempo vigoroso del Año Litúrgico se caracteriza por el mensaje bíblico, quees propuesto a la mente de los fieles mediante el rito austero de la imposición de ceniza, el cual, con las palabras "Convertíos y creed en el Evangelio" y con la expresión "Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás", invita a todos a reflexionar acerca del deber de la conversión, recordando la inexorable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la muerte.

En esta época cuaresmal que vivimos tenemos que tener muy presente el esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que deben vivir como hijos de Dios. En Cuaresma se debe dejar de pensar en uno mismo, para saber amar y dar a los demás. Por esto, el camino hacia Cristo implica un caminar hacia el más necesitado.

“No sabes lo que te pierdes si no hablas con la gente que vive en la calle”

En el año 2016, el director de la revista Misión, José Antonio Méndez, publicó en su cuenta de Facebook una fotografía de un Rosario, que le había regalado una persona sin hogar. En el texto comenzó diciendo: “Mi amigo Alberto vive en la calle. Nos conocemos desde hace años, nos vemos y saludamos cada día y hablamos con frecuencia. También de Dios. Este año los Reyes nos dejaron una cosilla en casa para él, que se emocionó cuando me dijo que él no tenía nada para darme”.

Para Méndez, la persona que vive en la calle es un amigo, con el que entablaba cualquier conversación. En esos diálogos Dios estaba presente. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es ver al Señor en cada uno de nosotros, de nuestros amigos y familia. “No era verdad, y se lo dije, porque cada día me da muchísimo. Hoy me ha regalado este extraordinario Rosario de dedo. No sabes lo que te pierdes si no hablas con la gente que vive en la calle”, confesó el director de la revista católica.

Un cristiano tiende su mano para ayudar y la ofrece para servir y compartir

La limosna es fruto de la misericordia. Un cristiano tiende su mano para ayudar y la ofrece para servir y compartir. Dios quiere que la limosna sea fruto del amor, un verdadero compartir, no sólo dar lo que te sobra. Para ello, hay que ser humilde y ver a Jesús en el pobre.

Después de varios años, esta red social le ha recordado la publicación de aquel 17 de febrero de 2016. Por eso, José Antonio emocionado al verlo ha vuelto a compartirla y ha escrito unas líneas recordando ese post: “Hace cinco años que mi amigo Alberto me regaló este Rosario. Lo conservo y me parece providencial que Facebook me lo recuerde justo hoy, Miércoles de Ceniza”, ha escrito el director de la revista Misión.

En este tiempo cuaresmal, cada uno piensa en unos propósitos para realizar y tener ese compromiso con Dios. Durante estos 40 días, Méndez ofrecerá un misterio por Alberto: “Como ya no paso por esa calle, y mis informantes habituales sobre él hace tiempo que no le ven (maldita pandemia), ya tengo compromiso para esta cuaresma, y una intención particular por la que ofrecer un misterio”. Ha concluido el mensaje acordándose de sus compañeros de trabajo: “No añoro trabajar en el centro de Madrid, pero echo mucho de menos a Alberto, a Lenuta, a Dori, a Amaro (q.e.p.d), a Dorín…”.