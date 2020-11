La experiencia de este joven en la "Economía de Francisco": "El ideal de fraternidad se hace realidad"

Fernando Bonete Vizcaíno, doctor en Comunicación Social y profesor de la Universidad CEU San Pablo, ha sido uno de los jóvenes españoles que han participado en el encuentro "Economía de Francisco" que ha reunido a más de 3.000 jóvenes de 120 países de los cinco continentes.

El objetivo de este encuentro era cambiar el paradigma económico que ha multiplicado las desigualdades a raíz de la crisis producida por la pandemia de la covid-19. El Papa Francisco necesita que jóvenes economistas y empresarios le ayuden en la tarea de humanizar un sistema económico que ha olvidado servir a las personas.

Reformular el modelo económico

Aleluya ha podido hablar con Fernando Bonete que nos ha contado su experiencia en este encuentro convocado por el Santo Padre. Ya en los meses anteriores al encuentro, desde la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria y las Universidades CEU, se empezaron a hacer talleres de trabajo relacionados con el tema de la economía del bien común. Muchos expertos relataron que que “es posible una economía distinta al paradigma dominante en la actualidad” nos cuenta Fernando.

Para el Santo Padre, la economía no puede basarse en la búsqueda del beneficio a cualquier precio. “El objetivo fundamental era reformular el modelo económico, trabajar juntos para que la dignidad de la persona esté en el centro del sistema económico y social” nos dice Fernando.

Aunque estaba previsto que el encuentro se realizaría en Asís en marzo de 2020, se decidió trasladarlo a noviembre a causa de la pandemia. Justamente sobre la pandemia, Fernando afirma que “esta crisis sanitaria ha hecho más urgente lo que ya de por sí era algo que inaplazable.Necesitamos un modelo económico que integre a todas y cada una de las personas, no que las descarte por no por no ofrecer el máximo beneficio o la máxima utilidad”.

Las tres claves del nuevo modelo económico

Hay tres claves fundamentales para este nuevo modelo económico. “Lo primero es incorporar el concepto de reciprocidad y gratuidad en el intercambio de bienes. Es importante dejar espacio al altruismo” afirma el profesor de la CEU USP. El segundo aspecto es que la acumulación de bienes se impregne del sentido de responsabilidad para con los demás. La segunda clave es que la acumulación de bienes tenga al mismo tiempo un gran sentido de responsabilidad. Y, por último, nos explica Fernando es el concepto de “libertad económica” quede enlazado al compromiso con el otro y con la sociedad.

En su carta del 1 de mayo de 2019, el Papa esbozó la ruta de la "Economía de Francisco": "Una economía diferente, que haga vivir a la gente y no mate, que incluya y no excluya, que humanice y no deshumanice, que cuide la creación y no la saquee". Para Fernando este evento le ha dado la oportunidad “de trabajar en un tema apasionante, porque la economía hunde sus raíces en la ética y la antropología, definiendo nuestra visión del mundo” nos confiesa Fernando.

Los momentos màs impactantes del encuentro "Economía de Francisco"

De este encuentro el profesor de la CEU se lleva tres momentos claves. El primero es “el momento en que me conecto con los grupos de trabajo de todo el mundo. Ver que, desde diferentes partes del mundo, las personas están haciendo lo mismo que tú, conectados para mejorar la sociedad”. Fernando nos dice que “fue un momento muy impactante porque el ideal de fraternidad del que habla Papa Francisco se hacía realidad”.

El segundo momento que le impactó fue el encuentro que su grupo de trabajo mantuvo con Michael Spence, Premio Nobel de Economía, sobre el impacto económico de la globalización. Y el último momento clave fue “el mensaje final del Papa en el que dijo algo muy importante”. El Santo Padre quiso recordar a los protagonistas del encuentro que “esto no es un punto final sino un punto y seguido”. Ahora hay que seguir trabajando para llevar las conclusiones del Encuentro al ámbito local y hacerlos realidad.

Comienzan los grupos de trabajo en @FrancescoEcon. En nuestra sala, debate sobre el impacto económico de la globalización con Michael Spence, Premio Nobel de Economía, @KoldoEchebarria y jóvenes de una docena de países del mundo entero. ¡A por ello! pic.twitter.com/XtaiADGtEE — Fernando Bonete (@ferbovi) November 20, 2020

Fernando nos dice que “desde el plano institucional hemos pensado retomar los talleres de trabajo, el análisis y las reflexiones que hemos sacado del Encuentro y llevarlos a la práctica. Queremos dialogar con empresarios, sindicatos para ver cómo podemos seguir el trabajo realizado hasta ahora”. Otro objetivo muy importante, según el profesor del CEU, es “forjar una unión más fuerte entre todos los participantes del encuentro en España”.