Las claves del encuentro “Economía de Francisco" que reunirá “on line” a jóvenes en todo el mundo

Del 19 al 21 de noviembre, economistas y empresarios menores de 35 años de todo el mundo se darán cita en el encuentro "Economía de Francisco" que reunirá a más de 3.000 jóvenes de 120 países de los cinco continentes. Los que estén interesados podrán seguir el encuentro en el sitio web del portal francescoeconomy.org.

El Papa Francisco propone cambiar el paradigma económico que ha multiplicado las desigualdades a raíz de la crisis producida por la pandemia de la covid-19, y quiere que los jóvenes sean el motor de ese cambio. En estos momentos gran parte de los gobiernos y de las instituciones financieras se preparan para adecuar el sistema económico a la nueva realidad, con el fin de preservar un sistema de bienestar viable. Precisamente por este motivo la convocatoria del Papa es más necesaria que nunca. Francisco necesita que jóvenes economistas y empresarios le ayuden en la tarea de humanizar un sistema económico que ha olvidado servir a las personas.

De esta reunión saldrán ideas e iniciativas de calado para evitar que la crisis desencadenada por la pandemia acentúe las desigualdades y la pobreza. Se entiende más que nunca que el Papa haya recordado en su reciente encíclica Fratelli Tuttilos principios de solidaridad y la importancia de no fiar todo al funcionamiento del mercado. La economía no puede basarse en la búsqueda del beneficio a cualquier precio. La dignidad de la persona y la protección de los más débiles debe estar en el centro del sistema económico y social.

Aunque estaba previsto que el encuentro se realizaría en Asís en marzo de 2020, se decidió trasladarlo a noviembre a causa de la pandemia, aunque pocos se imaginaban entonces que tampoco pudiera realizarse de forma presencial.

Desde el primer momento los organizadores del encuentro tuvieron la idea clara de contar con los jóvenes que se encuentran ahora en plena formación y que serán los artífices de la economía del mañana. Hasta el momento no se había conseguido congregar a un grupo tan numeroso de jóvenes preocupados por la economía, administración, tutela del ambiente, recursos naturales, consumo responsable, finanzas, inversiones para el desarrollo, inteligencia artificial y nuevas tecnologías entre otras especialidades.

Juntos intentarán hacer un “pacto” para crear una economía del mañana que respete a la persona. En su convocatoria, Francisco proponía revisar “nuestros esquemas morales y mentales, para que sean más conformes a los mandamientos de Dios y a las exigencias del bien común”. En su carta del 1 de mayo de 2019, el Papa esbozó la ruta de la "Economía de Francisco": "Una economía diferente, que haga vivir a la gente y no mate, que incluya y no excluya, que humanice y no deshumanice, que cuide la creación y no la saquee".

No se trata de invitar a todos estos jóvenes a que difundan un mensaje, sino de pedirles que ayuden a construirlo.

3️⃣ days! Only 3 days for the #francescoeconomy online event.

Peace economics and industrial reconversion: a recovery plan for the world

With @raulcaruso , @susisnyder and @jccardenas1965

For more info., visit: https://t.co/4QsKspjA2ipic.twitter.com/qAZxlPNICq