Descubre cómo se coordina por dentro la visita de un Papa

‘Aleluya’ se ha tomado un café con Ivo Leahy, director de contenidos de comunicación de la JMJ en Madrid y con el periodista de la Cadena COPE, Álvaro Real. Desde estos dos diferentes trabajos, un encuentro como la JMJ tiene que tener una gran organización. Álvaro estuvo trabajando de periodista en la Jornada Mundial de la Juventud de Sídney en 2008. Este encuentro contó con la asistencia del Papa Benedicto XVI y con una participación aproximada de 700 mil jóvenes.

En cambio, el director de contenidos de comunicación de la JMJ en Madrid fue uno de los organizadores de este gran encuentro. La capital de España abarrotada y cientos de miles de personas se congregan unidos por su fe, por Dios. Este acontecimiento único, sucedió en el año 2011 durante la JMJ de Madrid. El Papa Benedicto XVI invitó a los jóvenes de todo el mundo a reunirse en Madrid para celebrar y compartir su fe.

Pero, ¿cómo se prepara un encuentro papal tan importante?

Desde el punto de vista del director de contenidos de comunicación de la JMJ en Madrid "era todo un reto porque es un evento muy complicado". Además, ha subrayado que contaba con "muchos escenarios a los que el Papa tenía que acudir". La organización de la JMJ de Madrid comenzó a preparar el evento dos años antes de realizarse. Aunque, por otra parte, "había gente que estaba inclusoantes", ya que "el testigo de celebrar la JMJ de Madrid lo recogió la gente de la diócesis de madrid en 2008, después de la JMJ de Sídney". En grandes rasgos se trata de "coordinaar a muchísima gente y a diferentes entes".

Álvaro Real, como periodista de la Cadena COPE, en primer lugar ha querido agradecer a las organizaciones por el gran labor que realizan en las JMJ. Él ha estado en varios encuentros de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero como periodista vivió la JMJ de Sidney, que "fue una gran experiencia". "Desde COPE lo que hicimos fue una gran transmisión y llegamos a montar un estudio allí, con toda la dificultad que conlleva de papeleo", ha explicado el periodista. Tuvieron que estar muchos meses viendo la organización, la cobertura, los papeles y los visados, entre otras cosas.

"El periodismo es el periodismo y tenemos que hacer un programa al día", ha manifestado Álvaro. "Te levantabas y decías: "Vamos a ver qué milagro puede suceder hoy para a ver qué contamos"". Ahora, ha explicado Real, que todo ha crecido mucho, sobre todo las cuestiones técnicas, que no son las mismas que en aquella época. También ha asegurado que "como periodista tienes que tenerlo todo muy controlado porque te puedes encontrar cualquier tipo de problema".

Disfrutaron del encuentro como si fuesen peregrinos

En el caso de Madrid, a la hora de organizar la JMJ, contando con todas las jornadas mundiales de juventud que se han realizado hasta día de hoy, "no es que existiera una manual del usuario, pero sí que había una serie de indicaciones y directrices. La JMJ es un evento del Papa, la iniciativa parte del Vaticano, concretamente desde la Secretaría de Estado", ha recordado el director de contenidos de comunicación.

Ambos durante las JMJ han tenido que trabajar duro. Uno de ellos para organizar el acto en Madrid, y el otro para comunicar lo ocurrido a los oyentes de la Cadena COPE en Sídney y Polonia. Son personas de fe. Al terminar el trabajo y tener todo organizado, tuvieron tiempo de vivir y disfrutar del encuentro como unos peregrinos más. En la JMJ de Polonia, en un momento en el que termina el evento, Álvaro se acercó a rezar tranquilamente: "Te viene a la mente todo lo que llevas en la mochila de toda la semana". También, ha recordado que cuando estuvo en Sídney pasó 10 o 15 días en estado de shock: "Son cosas que están para toda la vida".

En el caso de Ivo, comenzó la JMJ con un enfoque profesional: prepación, trabajo y coordinación. "Hubo un momento en el que me sentí plenamente peregrino en la Vigilia", ha confesado. Cuando llegó a casa, justo en el momento de la tromba de agua, y encendió la televisión se dio cuenta de lo que era ser peregrino: todo el mundo se había quedado, hasta el Papa, aún lloviendo a cantidades en la capital de nuestro país. Pero, para el director de contenidos de la JMJ de Madrid en el momento algido de la Vigilia, es decir, "en la adoración practicamente caí de rodillas".

Las anécdotas de Ivo y Álvaro: la locura en el metro, la acreditación y el 15-M

Echando la vista atrás han recordado alguna que otra anécdota de aquella época. Álvaro Real cuando estuvo en Sídney, se le quedó grabada la diferencia que hubo en el momento en el que llegaron los periodistas a la ciudad, dos o tres días antes de comenzar el encuentro, y cuando los jóvenes comienzan a llegar. Cuando ya comienza la Jornada el metro comienza a ser una locura: “Entre que es un poco lioso y yo no me aclaro muy bien, terminé perdido en un sitio que no sabía ni dónde estaba, en medio de Australia", ha explicado. “En circunstancias normales seguramente nadie me hubiera mirado, pero era una JMJ y se te acerca la gente”, ha confesado el periodista.

Otra anécdota que nos ha contado Álvaro está relacionada con la organización de la JMJ. Al evento que tuvieron de la Vigilia fue con una acreditación, que no era la correcta: “Pasamos una serie de puertas y llegó un momento en el que nos dimos cuenta que llevaba la incorrecta". Fue custodiado y desde una pequeña habitación con una ventana estaban haciendo las crónicas y contando todo lo que ocurría.

Por otra parte, el director de contenidos de comunicación de la JMJ en Madrid, Ivo Leahy, ha contado un recuerdo que ocurrió en los meses previos al encuentro. En mayo de 2011 sucedió el 15-M. Esta manifestación, convocada por diversos colectivos, llenó plazas enteras de diferentes ciudades de España. “Desde la organización se fomentó el dialogo con estos jóvenes que estaban acampados en Sol, porque durante bastantes meses antes hubo un movimiento contrario a la visita del Papa”, ha explicado el director de contenidos. Como tenían asambleas y eran muy participativas decidieron acudir personas de la organización para hablar con ellos: “Era una muy buena oportunidad para exponer una de nuestras preocupaciones, que era transmitir positivamente lo que era la JMJ”, ha asegurado Ivo.