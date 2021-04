El consejo del doctor Gaona para una buena salud mental y física durante la pandemia: "Está archidemostrado"

El reconocido psiquiatra José Miguel Gaona, colaborador habitual del programa ‘Fin de Semana’ de Cristina López Schlichting, ha concedido una entrevista que se emite en la cuenta de Twitch de la Cadena COPE.

Por un periodo de 45 minutos, Gaona ha mantenido una conversación con el periodista Jacobo Pérez Miró, donde como no puede ser de otra manera, la pandemia y sus efectos han copado buena parte de la entrevista. Sin duda, la puesta en marcha de la campaña de vacunación tanto en España como en otros países de nuestro entorno desde finales del pasado mes de diciembre, ha despertado la esperanza de muchos, que ven una luz al final del túnel en esta difícil situación por la que estamos atravesando.

No obstante, el afamado psiquiatra ha llamado a la calma a la población ya que vaticina que la vacunación podría no ser el final a la covid-19, siendo necesaria una nueva inyección cada cierto tiempo, ya que las nuevas cepas que están apareciendo del virus así lo recomendarán. Una realidad que el entrevistado ya advirtió hace unos meses.

"Advertimos que, como iba a ser lógico cada mutación o quizá algunas mutaciones iban a requerir una nueva vacunación. Igual que conocemos, por ejemplo, de los temas de la gripe, la gripe común, cada variedad, cada año evidentemente es distinta".

"Estamos todavía con la vacuna para el virus 1.0, para el que empezó hace un año y todavía no llevamos ni el diez por ciento [de la población vacunada]. ¿Te imaginas si hay que vacunar ahora para otro virus dentro de un mes o dos meses cuando el 90 por ciento de la población sigue sin estar vacunada del primero?", se preguntaba el doctor Gaona.

La receta para mejorar la salud mental y física de la población

Lo cierto es que la crisis del coronavirus está dejando mayores índices de ansiedad entre buena parte de la población española. De hecho, hay un porcentaje no pequeño de personas que no salen de sus casas desde hace un año, cuando se decretó el confinamiento total.

Una realidad que existe, y que trae consigo frustraciones vitales. Para lograr salir adelante y sobreponerse, apunta el psiquiatra en el Twitch de COPE, la Religión juega un papel importante: “La Religión aporta en todas las sociedades, independientemente de cual se procese, una estructura de valores, de qué hacer y qué no hacer y, como decía un nieto de Dolores Ibárruri (La Pasionaria), que no fue pro-iglesia precisamente, “si las personas siguieran los Diez Mandamientos, no haría falta el Código Penal”.

El doctor Gaona ha defendido que los seres humanos no somos un ente de proteínas “bajo un esqueleto de calcio”, sino que tenemos un soporte espiritual: “Es curioso, pero las cosas más importantes en nuestra vida no se pueden ver ni medir. Querer a la familia y a tus seres queridos no se pueden medir. El ser humano tiene algo que es la trascendencia, el sentir y ver más allá del plano físico, y es importante”

Una realidad que, a juicio del psiquiatra forense, favorece la salud mental, ya que muchas personas cuentan con una red de soporte al creer que existe un ser superior que les ampara, les ayuda y les puede consolar: “Está archidemostrado que quienes son creyentes o creen en una potencia superior que son capaces de elevar sus plegarias influye en la salud mental. No solo tienen mejor salud mental, sino que también física”, sostiene.