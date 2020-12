La caridad no cierra en Navidad: así asistirá Cáritas a los más necesitados durante estas fechas

En una Navidad tan especial Cáritas Madriddesarrolla iniciativas con el objetivo de ayudar a todas aquellas personas, que por ejemplo no tienen recursos para cenar en Nochebuena, ni calor humano. En Nochebuena, bajo el título 'Nadie Sin cenar', se desarrolla la VII Edición de esta idea de Cáritas Madrid Universitaria, con Pastoral Universitaria de Madrid y Cáritas Diocesana de Madrid. Las colonias urbanas son otra propuesta que han llevado a cabo, donde acogeran a niños y niñas de 4 a 16 años en ocho colonias, del 23 al 8 de enero, con actividades, talleres y visitas lúdicas.

Los voluntarios de 'Nadie sin cenar' repartiran comida a las personas sin hogar en Nochebuena

Las personas sin hogar del centro de Madrid también tendrán su cena de Nochebuena.500 voluntarios saldrán de su comodidad la tarde-noche del 24 para repartir 350 cenas, aunque este año la mecánica será algo diferente por la situación actual.

La pandemia no ha detenido la solidaridad de Jorge García, hostelero madrileño, que cada año lucha para que nadie se quede sin compañía y sin cena en esta noche tan especial. Esta iniciativa la puso en marcha Jorge hace siete años. Cuentan con dar de cenar a 350 personas sin hogar, que "no son gente que ha venido de Marte y los han dejado en la calle", sino personas que "sobre todo necesitan compañía". Y por eso este año se ha ampliado el tiempo de reparto y acompañamiento, de 18:00 a 20:30 horas."Para mí es un privilegio poder hacer esto –reconoce García–; me llamaron loco el primer año y eso es buena señal".

Y para que no quede ninguna franja horaria vacía, los voluntarios y jóvenes de Juventud y Familia Misionera acompañarán a las personas sin techo durante el mediodía de Nochebuena. Para ello, prepararán bocadillos y los repartirán a partir de las 11:45 horas desde la Puerta del Sol. Será una forma de acercarse a los más vulnerables con su programa Cristo de la calle, que se inició hace cuatro años como una forma de apostolado y acompañamiento al que más sufre.

Se saldrá de diferentes puntos: una ruta central desde la céntrica Iglesia de las Calatravaspara atender a las personas sin hogar del centro de Madrid; y, como novedad este año, otras Parroquias también participarán en el reparto: San Juan Bautista (Arturo Soria), San Francisco de Asís (Puente de Vallecas), Santo Niño de Cebú (Chamberí), Jesús y María (Carabanchel), San Miguel Arcángel (Pedrezuela).

Y también como novedad, se atenderá no solo a personas sin hogar, sino también a personas que, teniendo techo, se encuentran en situación de exclusión o especial vulnerabilidad.





Las colonias urbanas para niños y jóvenes de 4 a 16 años

Más de 270 niños participan esta Navidad en las ocho colonias urbanas organizadas por Cáritas Diocesana de Madrid, de las cuales seis están subvencionadas por el programa CaixaProinfancia.

Se trata de un proyecto dirigido a niños y jóvenes de 4 a 16 años, con los que se trabaja a lo largo del año desde las distintas Vicarías y proyectos de Cáritas Diocesana. Estas colonias urbanas se desarrollarán del 23 de diciembre al 8 de enero.

La misión de Cáritas: trabajar con valores

Con esta iniciativa, se pretende que los niños trabajen en valores, como el compartir y la responsabilidad, además de desarrollar la autonomía personal y las relaciones con otros niños. Además, que en unas fechas tan especiales, como es la Navidad, que disfruten de unos días de ocio en un ambiente seguro, cumpliendo con todas las medidas sanitarias recomendadas y procurando que la mayor parte de las actividades se realicen al aire libre.

Son una forma de pasar un momento de ocio divertido y favorecer, a través de las diversas actividades que los chicos realizan, la interacción e impulsar las relaciones sociales entre niños de edades similares, a la vez que aprenden nuevas destrezas y habilidades.

Para ello, los monitores de las colonias han preparado talleres, dinámicas, actividades y juegos al aire libre, y en algunos grupos, los chicos realizarán visitas a exposiciones como “Saurio”, harán talleres de teatro, jugarán en gymkhana, cocinarán al estilo “Masterchef” o competirán en concursos.

Además, el 5 de enero, la mayoría de los grupos recibirán la visita de los Reyes Magos, a quienes entregarán sus cartas y felicitarán la Navidad.