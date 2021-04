El Card. Osoro ordenará sacerdote al legionario de Cristo Ignacio Rubio en la parroquia de Santa María de Caná

El padre Ignacio Rubio, legionario de Cristo, madrileño de 30 años, será ordenado sacerdote en la parroquia de Santa María de Caná, en Pozuelo de Alarcón, el próximo 24 de abril, a las 13.00h. La ordenación será conferida por el cardenal y Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. El templo cumplirá estrictamente con las medidas que las autoridades sanitarias hayan establecido y podrá seguirse en directo online a través de YouTube Regnum Christi España. La Primera Misa tendrá lugar en la misma iglesia, el domingo 25, a las 16.00h.

El P. Ignacio es el tercero de siete hermanos y cursó sus primeros años escolares en el Everest School Monteclaro. En una entrevista publicada en vísperas de su ordenación sacerdotal reconoce: “No me puedo sentir más pequeño, indigno, no preparado… pero la confianza está puesta en el Señor, que es quien llama y quien se compromete más”.

Actualmente, el P. Ignacio está destinado en Alemania, en concreto es responsable de la pastoral juvenil del Regnum Christi en Nord-Rhein Westfalen, formando un equipo con otros dos sacerdotes legionarios y dos consagradas del Regnum Christi. Además está haciendo un doctorado en filosofía, en la Universidad Francisco de Vitoria y en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, de Roma.

Entre los momentos más significativos y que mejor recuerda de su tiempo en el seminario, destaca el P. Rubio en la entrevista, se encuentra los años como formador de jóvenes seminaristas en Alemania: “Veía la mano de Dios actuar y modelar a estos jóvenes estupendos y tenía el privilegio de estar disfrutando de los milagros del Señor en ellos como espectador de primera fila… Ver a Dios tocar y transformar a un joven es algo muy sagrado y muy precioso”.

Por qué sacerdote legionario de Cristo

Acerca de por qué ordenarse sacerdote legionario de Cristo ha explicado, por un lado, que “Dios me puso aquí. Mi familia es del Regnum Christi desde antes de que yo naciera, incluso mis padres eran del Regnum Christi antes de conocerse… mi colegio de la infancia era del Regnum Christi… la primera ocasión que tuve de conocer un seminario menor fue el de los legionarios… Y el ‘enamoramiento’, el ‘imán’, el ‘enganche’ fue inmediato”.

Reconoce también que durante sus años de formación hacia el sacerdocio, “precisamente por la historia que nos ha tocado vivir, han sido años en los que me (nos) he (hemos) tenido que confrontar continuamente con esta pregunta ‘¿por qué legionario de Cristo?’”. A lo que añade que “a día de hoy es para mí muy evidente que Dios me quiere aquí, que me quiere en este momento de nuestra historia, que me quiere parte de la renovación profunda que estamos comenzando como congregación, como familia espiritual y ahora también como Regnum Christi”.

El padre Jesús Higueras, el sacerdote que más le influyó desde niño

Cuando se le pregunta por algún sacerdote que haya sido ejemplo para él, no puede dejar de mencionar a Jesús Higueras, párroco de Santa María de Caná: “Es quizá quien más me haya influido desde niño. Era el sacerdote que yo conocía, porque era quien celebraba la misa de los domingos y a quien yo, de enano, empecé a hacer de monaguillo cuando la parroquia estaba empezando y las misas eran en un barracón… De hecho, yo me fui al seminario cuando todavía no estaba construida la actual iglesia. “Mi parroquia de Caná” fue aquel barracón”, recuerda.

Su ordenación estaba previsto que se celebrase en Roma el mismo día 24 de abril, víspera del Domingo del Buen Pastor, junto a unos 30 diáconos legionarios más, pero a causa de la pandemia, las ordenaciones se han descentralizado y tendrán lugar en el país de origen de cada diácono o en su lugar de destino actual, y en el día que se considere más oportuno.

El mismo cardenal Osoro fue quien le ordenó diácono el miércoles 15 de julio del año pasado, en la misma parroquia de Santa María de Caná. Entonces, el Arzobispo de Madrid afirmaba que las ceremonias de ordenación las vive “contemplando una realidad que te sobrepasa” y le deseaba al P. Ignacio “que su consagración sea absoluta, y que si Dios le ha elegido, le ha elegido para algo, y si le ha puesto en una familia, como es los legionarios, es para algo, como lo es transmitir el amor de Dios a todos los hombres”.

Un largo camino de discernimiento y formación

El camino formativo de los legionarios de Cristo antes de ser ordenados sacerdotes dura unos 12 años, en los cuales se va haciendo discernimiento de si ese es el camino que Dios quiere para ellos. Se forman en Humanidades, Filosofía, Teología y haciendo prácticas apostólicas en diferentes países del mundo. Las claves de su camino formativo como institución de la Iglesia están recogidas en un documento llamado Ratio Institutionis y titulado “Christus vita vestra”.