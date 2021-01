El sufrimiento de Lorena después de que su pareja le pidiera que abortara: “He tenido pesadillas”

La Fundación REDMADRE detecta, a través de su labor de acompañamiento y apoyo a la mujer embarazada y/o madre reciente, que muchas de las mujeres que se enfrentan a un embarazo imprevisto quieren seguir adelante, pero las dificultades para acceder al mercado laboral o para desarrollar su carrera profesional, la falta de apoyo emocional, así como la casi inexistencia de ayudas a la maternidad por parte de las Administraciones públicas les llevan a buscar ayuda en la sociedad civil a través de ONGs como REDMADRE.

“De hecho, cada año aumenta el número de mujeres menores de 30 años que nos piden apoyo. Mujeres que no han terminado sus estudios, no tienen pareja estable y la mayoría están desempleadas. Mujeres que se sienten desamparadas por las Administraciones públicas frente a su embarazo”, explica Amaya Azcona, Directora General de Fundación REDMADRE.

Un embarazo siempre es una buena noticia. Lorena tiene un hijo de 2 años y ahora está embarazada de 33 semanas, por lo que, si todo sale bien a principios de marzo nacerá su bebé. Todavía no tiene pensando el nombre, pero sabe que traerá al mundo una niña. “Ha venido muy pronto”, ha asegurado la madre. Este embarazado no estaba planeado y su pareja no se lo tomó nada bien: “Nunca ha estado de acuerdo conmigo”.

Muchas mujeres se ven superadas en estas situaciones. Por eso, Lorena decidió que lo mejor era que le ayudasen a sobrellevar todo y tuviese un apoyode verdad. Antes de tomar cualquier decisión, la Fundación quiere informar sobre la maternidad y el embarazo que se debe conocer antes de hacerlo. Al principio, pensó en abortar, estuvo en el médico y tuvo varias citas, pero al final siguió adelante, “aunque el padre esté de acuerdo o no conmigo”.

Para REDMADRE, la decisión de abortar no se debe tomar a la ligera: "Necesitas estar lo más informada posible sobre qué es el aborto, cómo se practica y las graves consecuencia que puede tener". Lorena ha explicado que le contó a su jefe que quería abortar y le aconsejaron que no lo hiciese: "Me buscaron ayuda”.

El que intervino entre la Fundación REDMADRE y Lorena fue su jefe, que contactó con una de las voluntarias. Fue él quien le dio el número de la Fundación a la embarazada para que pudiese contactar con ellas y así ayudarle en este proceso, que para algunas mujeres es muy difícil.

A Lorena le afectó mucho cuando su pareja le dijo que abortase: “He tenido pesadillas y no he tenido la cabeza para pensar en otras cosas”. Aunque, también explica entusiasmada que desde que decidió seguir hacia delante ha estado más tranquila y se ha sentido mejor: “No tengo miedo. Ya tomé la decisión más difícil”.