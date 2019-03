El Via Crucis más extremo del mundo: recorridos de hasta 133 kilómetros a pie, por el campo y de noche

"Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos", "Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo". Avanza la procesión del Via Crucis. Esta práctica de Semana Santa consiste en acompañar y revivir el camino de Jesús hacia la Cruz. Suele hacerse en el interior, o exteriores de una parroquia o iglesia. Se hace el recorrido de unos metros entre estación y estación, o se sigue desde el sitio. Sin embargo, si estás en Polonia, este año, el Via Crucis es extremo.

Una iniciativa católica polaca propone llevar esta experiencia religiosa un paso, varios pasos en realidad, más allá. Proponen añadir a la devoción religiosa del Via Crucis un componente de sacrificio corporal. Su propuesta: una peregrinación a pie por el campo. Además, de noche y en silencio. El total de rutas propuestas para hacer este Via Crucis es de más de 900, de entre 40 y 133 kilómetros de extensión.

Con el eslógan "Iglesia del Siglo XXI", los peregrinos pueden enfrentarse al frío y a la oscuridad solos o en pequeños grupos. Para ayudarles a orientarse, van a contar con una aplicación GPS.

Al igual que el Via Crucis tiene sus estaciones, los organizadores han diseñado para cada una de estas más de 900 rutas, varias paradas. El motivo de estas paradas es leer unas reflexiones y poder rezar para que el Via Crucis mantenga su esencia.

Los viajes suelen concluir al amanecer y casi todos los trayectos concluyen en un santuario.

Los organizadores dan razón de haber elegido "extremo" como palabra que describa esta propuesta. "Es extremo, porque tiene que viajar un mínimo de 40 kilómetros de noche". Insisten en la importancia de mantener el silencio y procurar no hacer picnics por el camino. "Debe ser doloroso para que usted deje su zona de comodidad y le diga a Dios: No estoy aquí porque tenga algo que hacer por mí, sino porque quiero encontrarme contigo. Este es el camino a una nueva vida".

Se trata de una red compuesta de 932 rutas que abarcan 422 poblaciones de 25 estados. Así, los fieles pueden encontrar con facilidad una, cerca de su casa. Se les anima a comenzar el recorrido con la Santa Misa, a las ocho de la tarde. Se les invita a llevar con ellos una cruz de madera y se les recomienda portar lo necesario para pasar la noche a la intemperie.