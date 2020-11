¿Sabías que si navegamos en Internet se lo debemos a un jesuita italiano?

Quizás no lo habíais pensado nunca pero si podéis leer esta pieza, escrita en un teclado de un ordenador, lo debéis sobre todo al padre Roberto Busa, un jesuita italiano, inventor de la lingüística informática.

Si ordenadores y tabletas han hecho desaparecer las maquinas de escribir, si podemos hacer búsquedas en Internet simplemente con un ratón, si comunicamos a través de mensajes virtuales, se lo debemos a él. Padre Roberto Busa fue un jesuita, inventor de la lingüística informática, precursor del hipertexto 15 años antes de los científicos americanos y creador del monumental Index Thomisticus: Sancti Thomae Aquinatis operum omnium indices et concordatie, la gran obra que reúne todos los trabajos de Santo Tomás de Aquino. 56 volúmenes de casi mil páginas cada uno.

El gran proyecto del jesuita italiano

Una vez terminada la obra, según relata el artículo de la revista SIC, al jesuita se le metió en la cabeza el proyecto de analizar toda la obra de santo Tomás. Un millón y medio de líneas, nueve millones de palabras. Cuando acabó la obra empezó a pensar en un modo para poner en conexión cada uno de los fragmentos del pensamiento del santo y confrontarlos con otras fuentes.

No se le ocurrió mejor idea, durante un viaje por Estados Unidos, de pedir audiencia a Thomas Watson, fundador de la multinacional IBM. El magnate americano lo recibió en su oficina y escuchando la petición del jesuita le dijo que “no es posible hacer que las máquinas realicen lo que me está pidiendo. Usted pretender ser más americano que nosotros”.

Así surgió la idea del hipertexto

Se cuenta que en ese momento el padre Busa sacó de su bolsillo una tarjeta que llevaba el lema de la multinacional americana que decía “Think” y la frase “Lo difícil lo hacemos inmediatamente, lo imposible requiere un poco más de tiempo”.

Y entonces le devolvió al magnate la tarjeta con un gesto de desilusión. Thomas Watson, picado en el orgullo, le respondió enseguida: “Está bien padre. Lo intentaremos. Pero con una condición: prométame que usted no cambiará IBM, acrónimo de International business machines, en International Busa machines”. De este proyecto nació el hipertexto, nombre acuñado por Ted Nelson en 1965, cuyo precursor fue el P. Busa poco más de 15 años antes.

El inventor de la lingüística informática

Al Padre Busa, recuerda el diario Osservatore Romano, le tomó unos 50 años compilar los 118 libros de Santo Tomás y otros 61 autores al respecto, viajando además entre Pisa, Boulder (Colorado, Estados Unidos) y Venecia.

Profesor de la filosofía de Santo Tomás de Aquino, el sacerdote jesuita que conocía el latín, griego, hebreo, francés, inglés, alemán y español, "no pronunciaba una palabra que fuese superflua o que fuera pronunciada en vano", señala el periodista del Osservatore Romano Stefano Lorenzetto

Finalmente, el autor de la nota del Osservatore Romano señala que el Padre Busa era consciente que el lenguaje informático tenía su origen en la inteligencia humana, que era un reflejo del poder creador de Dios, "autor y productor del cosmos", sobre quien "los Evangelios nos aseguran que hace dos mil años descendió del cielo"