¿Un milagro filmado?: Una misteriosa grabación capta una posible bilocación de un amigo del Padre Pío

¿Se puede grabar un milagro? En 1968, un vídeo tuvo mucha repercusión debido a lo que supuestamente habría podido filmar. Según varias personas las imágenes podrían haber captado una supuesta 'bilocación'. El vídeo ha vuelto a causar mucha expectación y sigue siendo un misterio.

La bilocación consiste en un 'don' que permite básicamente estar en dos lugares al mismo tiempo. Es un fenómeno que la Iglesia reconoce, pero que no contempla dentro de su doctrina. Se dice que ha habido santos que han tenido esta cualidad como San Antonio de Padua, San Francisco Javier, la misma Virgen María o el Padre Pío. Y aquí empieza la interesante historia que ha sido inmortalizada en el libro "Servan of God, Padre Domenico Da Cese, O.F.M. Capuchin, An Ilustrated Biography”.

Funeral del Padre Pío

San Pío de Pietrelcina, más conocido como el Padre Pío fue un fraile y sacedote católico que no fue conocido solo por su bondad y todo lo que aportó a la sociedad, sino también por fenómenos que hasta hoy, nadie ha podido explicar. Presentaba los estigmas de Jesús en la cruz y poseía dones milagrosos. Uno de ellos, el de la bilocación.

Cuando murió en 1968 causó gran conmoción en todo el mundo, incluido entre sus amigos. El protagonista de el misterio del 'milagro' filmado, es el Padre Domenico Da Cese, gran amigo del santo.

El misterioso milagro

El vídeo que graba el misterio, no parece nada extraordinario. Es una grabación realizada con motivo del funeral de este famoso fraile. En él, se ve a diferentes personas acompañando el féretro del Padre Pío. Y entre esas personas se puede distinguir un hombre con barba que parece el Padre Domenico.

Hasta aquí todo parece normal, ya que este sacerdote era un gran conocido del santo y se entiende que es lógico que acuda a su funeral. De hecho él mismo había mostrado en varias ocasiones sus ganas y voluntad de asistir.

La bilocación

El misterio y el asombro que produjo en la gente que pudo ver las imágenes en televisión vino cuando se supo que el Padre Domenico no había podido acudir al funeral. Su superios había sido informado de que el amigo del santo no había podido acudir al funeral, ya que estuvo atendiendo a unos peregrinos que se hospedaban en el santuario de Manopello -Italia- donde vivía.

Según el libro, tras el entierro del Padre Pío, una señora aseguró haber visto al Padre Domenico en este acto. De hecho afirma que le saludó, y que no recibió respuesta. Por ello le llamó a preguntar por este momento, y tampoco recibió respuesta.

Lógicamente, se armó el revuelo cuando aparecieron en televisión las imágenes en las que aparece el Padre Domenico. De hecho, su propio hermano, Antonio Bini, dijo que la persona que aparece en el vídeo es sin duda su hermano.