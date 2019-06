El misterioso vídeo en el que aparece una Hostia sangrando: ¿Milagro o efecto visual?

Desde 1991 se conserva en el Santuario de Betania en Cúa (Venezuela) lo que sus fieles dicen que podría ser un milagro eucarístico. El 8 de diciembre de dicho año, durante la consagración, el sacerdote Otty Ossa Aristizábal, capellán del Santuario, se impresionó al ver sangrar la sagrada forma mientras celebraba la Eucaristía. Una vez finalizada la misa, decidió guardarla y preservarla.

Al día siguiente Otty vio que la sangre de la Hostia estaba secándose: "a las seis de la mañana, observé la Hostia y encontré que la Sangre era fluida y luego empezó a secarse. Sin embargo, hasta hoy, todavía luce fresca. Asombrosamente, la Sangre está solamente por un lado, sin pasar al otro lado a través de la excesivamente delgada Hostia”, afirmó Otty, fallecido en 2015.

El obispo Pio Bello Ricardo, cuando se enteró de la noticia, mandó investigar el fenómeno para verificar que no se trataba de un simple fenómeno natural. Terminó considerándolo como un milagro eucarístico de carácter sobrenatural, aunque no tiene la aprobación de la Iglesia. En la investigación participaron varios expertos y llegaron a la conclusión de que esa sangre no coincidía con la del sacerdote.

Vieron que Otty no tenía ninguna herida que provocase la impregnación de su sangre en la Sagrada Forma. Además, su sangre no coincidía con la de la Hostia, que fue identificada como sangre humana de tipo AB+. Desde entonces, la Hostia fue guardada en un convento, permaneciendo expuesta para los peregrinos.

Según Aleteia, en 1998 un peregrino llamado Daniel Sandford grabó un vídeo sobre la Sagrada Forma donde supuestamente parece haber una especie de llamas a su alrededor: “Después de que terminó la celebración (el sacerdote) abrió la puerta del Tabernáculo que contenía la Hostia del Milagro. Con gran asombro, vi que la Hostia estaba como en llamas, y había un Corazón latiendo que sangraba en Su centro. Vi esto durante unos 30 segundos, aproximadamente, luego la Hostia volvió a la normalidad. Pude filmar una parte de este milagro con mi cámara de vídeo”.