Los motivos por los que el tuit de un obispo se ha hecho viral durante todo el fin de semana: “Extraña semana"

Uno de los protagonistas del fin de semana en Twitter ha sido, sin ninguna duda, el obispo auxiliar de la archidiócesis de Boston, Mons. Mark O’Connell, que publicó un tuit el pasado viernes que se ha vuelto viral.

El obispo publicó una foto que le tomaron dentro de una iglesia, donde vestía su indumentaria eclesiástica, además de una mascarilla para protegerse en contexto de pandemia.

No obstante, lo que de verdad causó gracia en Twitter fue la descripción que añadió junto a la imagen: “Puedo moverme en diagonal en este suelo”.

Y es que el obispo auxiliar de Boston aparece sobre el suelo de una iglesia, compuesto por cuadros negros y blancos, al igual que un tablero de ajedrez o de damas.

Cuando señala “puedo moverme en diagonal” se refiere a la pieza del ajedrez del alfil, que representa al “obispo” en ajedrez y que sólo puede desplazarse en esa dirección (bishop significa en inglés obispo y alfil).

Su publicación en Twitter ha sido un éxito con muy pocos precedentes ya que no resulta tan simple llegar a al medio millón de me gusta si no eres una persona famosa. El tuit ha superado los 50.000 retweets y los 570.000 me gusta.

Besides the surprise of a Tweet that went viral with 567,000 “likes” so far, I also had a crazy surprise of a fly getting under my zucchetto at Mass when I put it on after Holy Communion and I had to lift it up to let it go. Strange week. May your Advent bring unexpected things. pic.twitter.com/pGCE4MKJwa