Las jóvenes que han caminado 5.000 kilómetros para encontrarse con Jesús

Camille y Guillemette son dos jóvenes francesas que han vivido en primera persona lo que es hacer una locura de amor por Dios. Las dos amigas han recorrido alrededor de 5.000 kilómetros en peregrinación desde Notre Dame, en Francia, a Jerusalén. Todo este camino lo han hecho sin dinero, andando prácticamente toda la peregrinación con una mochila con lo básico, como auténticas peregrinas. Han llamado a las puertas de los lugares por donde se han ido parando, pidiendo la hospitalidad de personas con las que, en muchas ocasiones, no compartían ni cultura ni idioma.

El resultado de este viaje son multitud de experiencias y la respuesta cumplida a algo que sentían que Dios les pedía. Camille fue la primera en tener esa idea "peregrina" en la cabeza. Desde los 14 años soñaba con hacer algo así. Cuando conoció a Guillemette en la facultad, se hicieron amigas y se fueron a vivir juntas.

Cuando Camille se lo cuenta, Guillemette se apuntó a la primera. "Al mismo tiempo, yo también tenía sed de Dios", explica la segunda. En esta empresa tiene que ver también un sacerdote, el P. Louis Hervé Guiny, que las animó y las bendijo para hacerlo.

Misa en Notre Dame de París el 10 de septiembre de 2018, el día de su partida

Misa de envío en Notre Dame

Notre Dame de París

El lunes 10 de septiembre de 2018 a las 8.00 de la mañana, piden a su amigo, el padre Louis Hervé, que acompañó espiritualmente la iniciativa, que celebre una misa por su partida. Están las familias, las tres hermanas de Camille y cuatro de los diez hermanos de Guillemette. Al final de la Misa, bajo la mirada conmovida y algo preocupada de los familiares, se fueron.

Los primeros cuatro días pasaron no lejos de París. Estas eran paradas programadas, en casa de amigos y conocidos. Todavía no se han dado cuenta de lo que esta aventura les ofrecerá. En la mañana del quinto día, se sumergen en lo desconocido. No saben dónde van a dormir por la noche y, sobre todo, ni siquiera tienen medio euro en los bolsillos. "Fue una elección razonada", dice Guillemette, "queríamos despojarnos de todo y ponernos sólo a la voluntad de Dios, porque Él es el que ha hecho este viaje. Al llegar a un pequeño pueblo de Loiret, ven un castillo: "Debe estar lleno de habitaciones libres", piensan, y se presentan a la entrada.

Camille junto con Verónica, la primera "desconocida" que les abrió la puerta de su casa

La humillación de mendigar

Están sólo en el quinto día, es la primera vez que se encuentran pidiendo hospitalidad a alguien que no conocen. Son rechazadas; educadamente, pero rechazadas. Se dan cuenta de lo humillante que puede ser mendigar. Pero están decididas y no piensan ni por un segundo en rendirse.

Llaman a otra puerta donde se encuentran con un corazón abierto: "Hemos aprendido mucho de estos encuentros. Nos sorprendió la extraordinaria bondad de estas personas. A veces se esconde en el fondo de su corazón y sólo tiene que encontrar una salida", dice Camille.

Verónica les abre su casa. De hecho, deja la casa a las dos chicas, ya que ella ya había planeado ir a ver un espectáculo. Camille y Guillemette se acomodan para la noche; a la mañana siguiente, durante el desayuno, se toman un tiempo para conocer mejor a la dama.

Una tarde, después de cruzar Suiza, los Alpes italianos, Eslovenia y Croacia llegan a Bosnia Herzegovina, donde son recibidas por Pierre, un serbio de 80 años de edad y con una vida laboral a sus espaldas. No conoce ningún idioma extranjero. Su hija Slavica sabe algunas palabras de inglés y es suficiente para entenderse y porque Pierre está de acuerdo en acoger a las dos chicas. "Nos ofreció una cama individual", explica Camille. Y continúa: "Al día siguiente, cuando nos despertamos, nos dimos cuenta de que había dormido en el sofá y nos dejó su cama. No sé si yo hubiera podido hacer lo mismo.

Primeros pasos bajo la nieve en Bosnia-Herzegovina

El invierno balcánico

El padre de Guillemette, un soldado, había advertido a las niñas de la rigidez del invierno en los Balcanes. Excepcionalmente, durante el período de su peregrinación entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, las temperaturas fueron más bien suaves: nunca por debajo de los -12° y, junto con ello, una sucesión de paisajes extraordinarios. "En Bulgaria, por ejemplo, pasamos un día con los pies en la nieve y la cabeza al sol. El paisaje que tenemos ante nosotros sólo puede empujarnos a contemplar y dar gracias a Dios", dice Guillemette.

Junto con la esposa de Rustem, jefe de la aldea de Kocahidir, Turquía: les presta su pijama para dormir

Turquía

Las diferencias culturales pueden crear algunos problemas para dos niñas solteras, acompañadas sólo por su mochila de 10 kilos y un buen par de zapatos. No sufren agresiones, nunca han temido por su seguridad, sino que sufren la mirada de los hombres. Dos chicas solteras pueden ser malentendidas: "Nos tomaron por prostitutas", dice Guillemette. "Tuvimos que cambiar nuestro enfoque y dejar de sonreír a todas las personas que conocimos. Es uno de los momentos más oscuros de su epopeya, aunque en Turquía también encontraron una extraordinaria generosidad.

En Samaila, Serbia, donde el "papa" les dio la bienvenida en Nochebuena....

Iglesias, lugar de acogida

Encontraron más de una cerradura. Pero es poco si se tiene en cuenta la acogida que les han dado las iglesias católicas de Francia e Italia, las iglesias católicas y protestantes de Suiza y las iglesias ortodoxas más adelante en su camino. "Cada vez, en las parroquias, hemos vivido verdaderamente la cultura de la hospitalidad". De Serbia a Grecia, como la barrera del idioma se hizo infranqueable, y como no podían recibirlos personalmente, algunos “popes” (sacerdotes) ortodoxos les escribieron cartas de presentación para explicarles su proyecto: estas cartas eran de gran ayuda.

También fueron bienvenidas en las aldeas musulmanas. Casi siempre llaman primero a la puerta del jefe de la aldea, que después acoge a las muchachas o se ocupa de buscarles alojamiento y comida en casa de algún otro miembro de la comunidad. En sus 248 noches de peregrinación nunca se quedan sin techo.

Pausa para el té en Sülekler, Turquía, con una familia reunida para cortar leña para la próxima temporada

La humanidad, en todos los pueblos

Es el hilo rojo de su aventura. Camille y Guillemette sólo tienen un teléfono inteligente, sólo para enviar algunos mensajes a sus padres, para tranquilizarlos. A medida que avanzan las reuniones, la lista de contactos en su teléfono se hace más larga y los vínculos con las personas con las que se encuentran se convierten en apoyo diario: "Un bombardeo de mensajes", dice Guillemette.

"Esta gente nos había dado la bienvenida y teníamos que responder. Lo hicimos a pesar de que a veces nos llevó un tiempo. Y cuando estábamos con la moral baja sentimos que los mensajes de estas personas nos daban valor. Todas las noches cuentan su proyecto a las personas que los acogen.

"Todas las mañanas empezamos una hora tarde con respecto al programa: una nueva amistad nos detuvo y seguimos hablando. Conocimos gente extraordinaria", dice Camille, con los ojos llenos de recuerdos inolvidables. Tienen cientos de fotos de estos encuentros y podrían contárselas a todos, no han olvidado ninguna de ellas.

Largas jornadas de camino atravesando calles y campos

Auto-descubrimiento

Salir con una amiga y pasar juntas las 24 horas del día durante 7 meses, significa correr el riesgo de llegar a un punto de ruptura. Desde que comenzaron el 10 de septiembre, han tenido la oportunidad de conocerse mejor: de descubrirse a sí mismas y a la otra. "Me di cuenta de que estaba orgullosa", admite Guillemette.

Esto ha causado a veces tensiones entre ellas: "Hemos discutido, pero siempre por cosas inútiles". Camille recuerda una de las discusiones más grandes y a la vez ridículas: estaban en Italia. "Teníamos que decidir si cruzar un río o cruzar un puente. El río no era profundo, pero es cierto que no se veía el fondo. Y hubo un italiano que nos aconsejó que cruzáramos el puente".

El puente estaba a dos kilómetros y Camille no quería desviarse; mientras que Guillemette insistía en cruzarlo, porque parecía mucho más sabio y prudente. Cuando cuentan esta anécdota se ríen de nuevo, se dan cuenta en retrospectiva de que su discusión no tenía sentido. Se encontraron discutiendo varias veces, casi siempre por la fatiga y la baja moral... Pasaron estas pruebas y hoy son inseparables.

Cerca de Tierra Santa

Saliendo de Serbia y antes de entrar en Turquía pasan por Bulgaria. Saben, desde que dejaron París, que Siria es impenetrable en la guerra. Tuvieron que interrumpir su viaje para tomar un avión. Salieron de Adalia para llegar a la República de Chipre Septentrional, la parte de la isla no reconocida por la comunidad internacional y controlada por los turcos.

Salieron de nuevo para cruzar la isla y reanudar su ritual: llamar a las puertas y pedir hospitalidad. Desde Larnaka, toman el avión directamente a Tel Aviv. Aterrizan a 40 km de Jerusalén: el objetivo que ha estado brillando en lo más profundo de sí mismas durante siete meses está al alcance de la mano en este momento. Se les aconsejó que llegaran a la ciudad santa del Monte de los Olivos, al este. No dudan en caminar unos días más y deciden recorrer Jerusalén, desde el sur. Llegan a Belén. Su viaje encuentra todo su significado en este desvío. Reviven la vida de Cristo. Salieron de París para este mismo encuentro con Jesús.

Vista de Jerusalén

Jerusalén

Camille y Guillemette tienen 215 días de caminata detrás de ellas, en promedio entre 25 y 35 km al día, y se toman unos días libres de vez en cuando para recuperarse. La subida al Monte de los Olivos desde el este no es muy larga, pero la pendiente es agotadora. Todavía no ven Jerusalén, pero se han estado preparando durante semanas para este primer contacto visual. Ninguna de ellas ha estado nunca en Tierra Santa.

Llegan desde la capilla de la Ascensión, en lo alto del Monte de los Olivos, pasan por la Mezquita, luego por la iglesia del Pater Noster, y delante de ellas está lo que han estado esperando durante 7 meses. La vista de Jerusalén es magnífica. En primer plano, el Mausoleo de Omar en el Monte del Templo, una gigantesca explanada que ocupa una sexta parte de la Ciudad Vieja. Se detienen un momento y exclaman: "¡Por fin!

Comienzan su descenso a Jerusalén, se detienen en el Huerto de Getsemaní, se reúnen en la tumba de María y justo al lado de ella en la gruta de Getsemaní, donde Jesús se había retirado en oración con los apóstoles y donde fue traicionado y arrestado. Regresan a la Ciudad Vieja, cruzan el Suk, suben la Vía Dolorosa hasta el Santo Sepulcro y, saliendo de la Puerta de Herodes, colocan finalmente sus mochilas en la Escuela Bíblica. Los dominicos les dan una bienvenida extraordinaria. Era el 13 de abril de 2019. Caminaron 5.000 kilómetros, ¡gracias a Dios! Ahora pueden descansar.

En el jardín de la Escuela Bíblica dormirán en una tienda que los dominicos les han preparado. Se ríen.... Desde su partida de París nunca han dormido "fuera". Los dominicos las cuidaron durante 10 días. Son felices, su alegría es contagiosa.

De negro, el camino entre París y Jerusalén

La vida después

Nunca se preocuparon realmente por ello, porque de París a Jerusalén se confiaron a la Providencia. Quieren "cultivar" esta cercanía a Dios en su vida cotidiana. En París, al final de sus estudios universitarios, habían encontrado trabajo. Camille estaba comprometida en recaudar fondos europeos para apoyar proyectos de empresas francesas.

Guillemette era enfermera en la Asociación Perce-Neige, que se ocupa de las personas con discapacidades graves, como el síndrome de confinamiento. Para hacer esta peregrinación ellas renunciaron a sus trabajos y no saben lo que harán una vez que regresen a Francia. Pero ciertamente saben lo que no harán: sus vidas no continuarán sin Dios.

¿La peregrinación habrá suscitado en ellas una vocación? No excluyen nada. "A menudo pienso en Pierre, el serbio de 80 años que nos dio su cama". "Intento proyectarme dentro de unos años y me gustaría ser capaz, a mi vez, de ser tan generosa", dice Camille.