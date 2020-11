La dura confesión que ha hecho Sophia Loren a sus 86 años y que le ayudó a superar el Papa Francisco

Sophia Loren ha cumplido 86 años el pasado mes de septiembre y es probablemente la actriz italiana más conocida en todo el mundo. Ganó dos premios Oscar, en 1962 por la película “Dos Mujeres” como mejor actriz y en 1991 por su carrera.

Recientemente la actriz ha sido entrevistada por el semanal “Maria con te” en la que ha hablado sobre su relación con la fe. La actriz tuvo que pasar por un complejo camino de espiritualidad que caracterizó las diversas fases de su vida.

El día de su Primera Comunión

Los años de su infancia y adolescencia fueron ya muy complicados. Su padre era un ingeniero y barón siciliano que abandonó a la familia cuando nació su hermana María. Fue educada por su madre en Pozzuoli, un pequeño pueblo cerca de Nápoles. Sin embargo, esos años también tuvieron alegrías como el día de su Primera Comunión en 1940. En la entrevista confiesa que fue “uno de los mejores días de mi vida”.

Su fe, poco a poco, volvió a tener fuerza, pero tras los primeros sucesos cinematográficos, en 1967, la actriz vive un momento de gran dificultad con un aborto que la lleva a confesar a sus familiares: “Cuando estaré mejor quiero ir a Lourdes y pedir a la Virgen la gracia de tener un hijo”.

El momento más dificil para Sophia Loren

La actriz se había casado un año antes con el productor cinematográfico Carlo Ponti y para Sophia “la boda en la Iglesia era su mayor deseo, por la educación católica y por las tradiciones familiares que había recibido desde niña”. Sin embargo, la desilusión de no poderse casar por la Iglesia llevó a la actriz a un momento de crisis espiritual. Años más tarde Sophia pudo tener dos hijos, Carlo Jr en 1968 y Edoardo en 1973.

En los últimos años Sofia Loren está devolviéndole el color y la fuerza a su fe gracias a una persona realmente especial: el Papa Francisco. En una entrevista a la revista “Famiglia Cristiana”, Loren confesó ser "creyente y practicante. Cada domingo veo al Papa en la televisión".

El encuentro con el Papa Francisco

Le gustan de Papa Francisco sobre todo "la serenidad y esa manera suya de hablar que da seguridad. Después de verlo y escucharlo, realmente tienes ganas de vivir y creer, creer, creer. Este Papa me ha ayudado mucho en recuperar la fe que quizás había perdido. Estaba pasando por un años muy malos y escuchar sus palabras me han devuelto la ilusión, me han ayudado en mis momentos más difíciles”

La actriz, icono de la belleza mediterránea, en una entrevista al semanal Oggi, expresó en 2014 por primera vez el deseo de encontrarse con Bergoglio: "¿El regalo más hermoso para mi próximo cumpleaños? Una llamada de teléfono por parte del papa Francisco. Yo se los digo, si lo oigo en el teléfono, me desmayo”.

Tomó tres años realizar este encuentro. Loren lo dijo en una entrevista al Corriere della Sera, indicando la coronilla que llevaba al cuello: “Este rosario que llevo me lo regaló hace un mes, estábamos en una audiencia privada en el Vaticano, con mi hermana María, con Alessandra, una hija suya. Fue muy, muy emocionante”.

En esa entrevista la actriz reveló también un detalle muy íntimo, relacionado con su marido. “¿Su esposo descansa en Magenta? ¿Lo va a visitar?” “Siempre. Milán no me queda de paso, pero ahí tengo muchos amigos y además están los sobrinos y las hermanas de Carlo. Voy con la esperanza de estar tranquila con él una vez más, y rezar y agradecerle siempre”.