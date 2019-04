La divertida respuesta del obispo Munilla sobre el diálogo con Dios

El obispo de San Sebastián, monseñor Juan José Munilla, ha compartido en sus cuentas oficiales de redes sociales un divertido mensaje. La publicación ha tenido mucho éxito entre sus seguidores. En ella aparece una foto en la que un hombre 'clama al cielo'.

El ingenioso 'meme' representa a un hombre implorando a Dios que si ha recibido sus plegarias, le de una señal. En la siguiente imagen, aparece el hombre mirando las nubes asombrado y en ellas hay unos 'tics'. Los 'tics' representan el recibido y leído de los mensajes de whatsapp.

A esta foto le acompaña un texto del Salmo: "Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras." (Salmo 17, 6)

El obispo reflexiona con esta divertida publicación sobre el diálogo que tenemos con Dios, donde muchas veces esperamos una respuesta... y que no siempre es la que queremos o no siempre la entendemos. La publicación tiene en facebook más de 400 'likes' o 'me gusta' y más de 200 compartidos.

El obispo en las redes

Monseñor José Ignacio Munilla es un asiduo de las redes sociales y en ellas comparte y difunde su fe de una forma muy original: lo hace publicando memes 'católicos' entre sus publicaciones diarias. Unas imágenes que se vuelven virales.

El obispo de San Sebastián alcanza casi los 40.000 seguidores en su cuenta personal de Twitter, y en Facebook tiene más de 50.000. Unas cifran bastante altas, en las que se puede observar el alto seguimiento que tiene Jose Ignacio Munilla.