La defensa de la vida del famoso actor Eduardo Verástegui se hace viral

"¡El aborto no es un derecho, es un delito!". Así comienza el post de Facebook de Eduardo Verástegui en defensa de la vida que se ha hecho viral. El conocido actor mexicano ha querido alzar la voz contra lo que considera la mayor muestra de "cultura de la muerte" presente en la sociedad. Para ello, plantea reflexiones a mujeres, hombres, políticos y a toda la sociedad.

El protagonista de películas como Bella o Cristiada y el inspirador corto El circo de la mariposa es conocido por sus mensajes y los valores de los filmes en los que trabaja, pero también por sus acciones en favor de la vida. De hecho, es el fundador de la asociación Manto de Guadalupe, destinada a apoyar a mujeres embarazadas con atención médica, hospedaje, acompañamiento espiritual y psicológico y posibilidad de acceso a formación, entre otras ayudas.

Además, emprendió junto al doctor Paddy Jim Baggot para crear el Guadalupe Medical Center, en Los Ángeles, una clínica solidaria que atiende a cientos de embarazadas cada año.

A continuación, puedes leer la defensa de la vida del famoso actor Eduardo Verástegui que se ha hecho viral.

"¡El aborto no es un derecho, es un delito!"

Tristemente hoy en día el lugar más peligroso del planeta, en donde más muertes se llevan a cabo es el vientre de una madre.

¡Si un político no es capaz de defender a los más pequeñitos de su País, los bebés que se encuentran en el vientre de una madre y corren el riesgo de ser abortados, entonces me pregunto ¿a quien piensan defender?

¡Familia hay que defender el derecho a vivir de nuestro prójimo! Ya basta de que la cultura de muerte te manipule y te engañe, no permitas que te laven el cerebro.

¿Cómo es posible que ahora pienses que un asesinato es un derecho? Si en un país a la mamá se le da permiso de matar a su propio bebé, más adelante todos nos vamos a matar.

¡Los que somos pro-vida, respetamos y celebramos la vida! El aborto no es un derecho, el aborto es un crimen. El derecho mas bien le corresponde al bebé indefenso que no se puede defender, el derecho a seguir viviendo.

¿Y si la vida huma que llevas dentro es una mujer?

¡Dios quiera y nunca los bebes nacidos cuando crezcan se les ocurra pasar una ley para matar a los padres no deseados! ¡Toda vida humana sin discriminar a nadie merece ser defendida y protegida por el Estado!

‪El verdadero hombre es un guardián, esa es su naturaleza, ser protector de la vida. Si no es capaz de proteger y defender a los humanos más pequeños, los que no se pueden defender, los más vulnerables; los bebés que se encuentran dentro del vientre de su madre y corren el riesgo de ser abortados, entonces se comporta como un cobarde. ‬

No juzgo a la persona, porque solo Dios sabe, pero sí juzgo el acto de omisión y cobardía. ¡Ay Dios mío como abundan de estos en la política! ¡Ojo no todos, hay muchos servidores públicos que me quito el sombrero por su integridad, su servicio y por defender la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, a ellos mi respeto, admiración y aplauso!

Repito para que quede claro:

¡El aborto no es un derecho, es un crimen!

A las mujeres que han sido engañadas y manipuladas por la cultura de muerte y que piensan que el crimen del aborto es un derecho y que están muy preocupadas por los derechos de las mujeres les hago esta pregunta: ¿Y si la vida huma que llevas dentro es una mujer? ¿Dónde quedan los derechos de esas mujeres pequeñas?

¿Por qué no en lugar de promover la muerte como derecho, mejor todos ayudemos a las mujeres embarazadas?

El desarrollo de un ser humano comienza con la fecundación, un proceso por el cual dos células altamente especializadas, el espermatozoide del hombre y el ovocito de la mujer, se unen para dar lugar a un nuevo organismo, el cigoto”

El desarrollo humano comienza tras la unión de los gametos masculino y femenino o células germinales durante un proceso conocido como fecundación (concepción)”.

El óvulo fertilizado, “conocido como cigoto, es una célula diploide grande que es el principio, o primordio, del ser humano”.

Qué parte de la ciencia no han entendido los que quieren promover el asesinado del aborto que la vida humana comienza en la concepción y por lo tanto debe ser protegida y defendida desde su inicio! ¿Por qué no en lugar de promover la muerte como derecho, mejor todos ayudemos a las mujeres embarazadas que no tienen los recursos para sacar su embarazo adelante, por qué no promover la adopción, por qué no trabajar juntos con las madres solteras que no pueden darle lo que ellas quisieran a sus hijos y todos ayudamos en algo para que nos valla bien a todos, por qué no cambiar las circunstancias que producen la pobreza en lugar de eliminarla?

¿Quien está detrás del aborto, quien está detrás de la eutanasia, quién está detrás de matar los valores humanos universales?

¿Quién está detrás de la promoción de la cultura de la muerte, que quiere acabar con todo incluso con tu vida?

¡Todo disfrazado de promover la falsa libertad, la libertad no es hacer lo que se nos pegue la gana, la verdadera Libertad es hacer lo que es correcto, lo ético, lo humano!

#Nomentiras

#Nomataras

#Defiendelavida #Abortaelaborto #Derechoshumanos #Derechodelosbebes#Derechoavivir