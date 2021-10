El convento de Murcia que ha recibido el premio a la mejor panadería artesanal por una prestigiosa revista

El obrador del convento de San Antonio de Algezares, en Murcia, está de enhorabuena, después de que la revista internacional 'The Corporate Livewire'haya reconocido la calidad de la panadería artesanal que gestionan las monjas de la orden de la Inmaculada Concepción, concediéndoles el premio de 'Panadería artesana del año 2021/2022'

Los jueces quedaron impresionados por la calidad de los productos y el servicio al cliente que ofrece Obrador Convento San Antonio: “Estamos muy contentas con el premio. Las ventas de la tienda van mejorando además, después de dos años peor con la pandemia”, ha expresado en Aleluya la Hermana Miriam Perdido.

No obstante, las hermanas del convento no eran conocedoras de que las habían presentado a este galardón de la revista: “Fue la chica que nos lleva la página web quien nos presentó, y alguna hermana que lleva también la página lo sabía, pero no le dimos ninguna importancia. Para nosotros fue una sorpresa”, precisa Miriam.

Tal y como ha revelado la religiosa, el obrador comenzó a elaborar dulces y pastas hace doce años, lo que les ha permitido abrir una tienda en el entorno de la catedral de Murcia.Como en otros tantos conventos, su principal sustento económico es la repostería: “Nuestro producto estrella es el panettone. Nos llegan pedidos de todo el mundo. El otro día por ejemplo una señora nos hizo un pedido de parte de su hermana, que vive en Londres”, comenta.

El premio, reconoce la Hermana Miriam, ha servido para que el obrador del convento de San Antonio de Algezares haya ganado en reconocimiento, lo que se traduce en más pedidos: “Nos conoce más gente. Mucha gente nos está llamando diciéndonos que no sabía donde estábamos”, confiesa en Aleluya la religiosa.

En cuanto a su secreto para que los productos sean de calidad y tan queridos por parte de los murcianos y visitantes, la Hermana Miriam asegura que, únicamente “el amor”. Eso, y no añadir a la materia prima productos químicos que desvirtúen el producto: “Es artesano 100%”, afirma.

En la página web del obrador del convento de San Antonio, las Hermanas también muestra su alegría por este premio 'Panadería artesana del año 2021/2022' de España: “Damos gracias a Dios, a la Virgen María, a San Antonio y a vosotros nuestros clientes que nos acompañáis en este proyecto que iniciamos en el año 2009”.

Asimismo, y para celebrarlo, ofrecen un 10% de descuento, utilizando el código PREMIOS21, que pueden canjear los clientes a través de la tienda online del convento (www.oconventosanantonio.com) o en la Plaza Puxmarina, 5 de Murcia.