Consejos para ser 'un buen cristiano' en el trabajo

"¿Se puede ser cristiano en el trabajo?" se pregunta el periodista y profesor universitario Isidro Catela, "se puede y se debe. Realmente la pregunta absurda sería la contraria. ¿Qué es eso de ser cristiano solo en una parte de tu vida?

Isidro Catela analiza en su nuevo vídeoblog para eldebatedehoy.es la manera de trabajar de un cristiano: "Es verdad que la sociedad contemporánea a veces nos sitúa ante esta escisión que es un poco dramática. Por un lado vida pública, por otro lado privada. 'Tú en tu casa haz lo que quieras'. Pero luego te llaman a comportarte de manera distinta fuera. O en ocasiones por vergüenza a no dar testimonio de la fe."

"Parece claro que estamos llamados a la coherencia. Es verdad que son situaciones diferentes pero nosotros somos uno. No podemos pretender ir por la vida con esta esquizofrenia moral. En el trabajo no siempre es fácil. No se trata de dar grandes discursos, no se trata de hacer grandes gestos, sino pequeños gestos que calen hondo. Que se fijen en nosotros por como nos amamos."

"¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo tratas al que tienes al lado? ¿Qué lugar ocupa el Señor en tu vida?" relata Catela. "Con toda naturalidad en las conversaciones. ¿Cómo tratas al que tienes al lado? Ser cristiano en el trabajo es preocuparse por las condiciones laborales que están en tu mano y que tienen aquellos que estan trabajando contigo."

"Es preocuparse y ocuparse de aquellos que no tienen la suerte que tú tienes y que posiblemente no tengan trabajo. Eso también es dar testimonio y ser cristiano en el trabajo. Un testimonio muy sencillo pero muy importante que cale hondo."

"Decía el gran San Pablo VI que nuestra época escucha mejor a los testigos que a los maestros. Y si escuchan a los maestros es precisamente porque son testigos."

El salamantino Isidro Catela, profesor universitario, periodista y colaborador de la Cadena COPE y de Alfa y Omega; estrena un nuevo vídeoblog en el digital 'eldebatedehoy.es'. Se publican los lunes de cada semana y esta serie de vídeos llevan por nombre: 'De lo divino y de lo humano'.