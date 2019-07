El vídeo que habla sobre la soledad en nuestra sociedad

"Aquí que solemos hablar de comunidad, de comunidades, hoy vamos hablar de soledad y de soledades". Así comienza el periodista Isidro Catela su nuevo videoblog titulado “El ministerio de la soledad” para eldebatedehoy.es.

Isidro se siente interpelado por la cantidad de noticias sobre personas que viven solas. Actualmente hay noticias realmente sorprendentes: “Me interpela últimamente una cantidad de noticias sorprendentes. En Gran Bretaña se ha creado un ministerio de la soledad”.

Se habla mucho sobre 'la España vacía' y 'la España vaciada' pero últimamente aparecen también noticias sobre personas que llevaban "varios años muertas" en su domicilio. Por ello interpelan muchísimo “noticias como que han aparecido en las grandes ciudades una persona que llevaba muerta en su domicilio cuatro años y nadie se había dado cuenta”, comenta.

Cuando la soledad es buscada suena “poética”. Pero cuando una persona está sola sin haberlo querido, la soledad realmente supone verdaderamente un problema. Las personas que están solas sin haberlo querido sufren mucho y necesitan ayuda. Por ello ese trata de un tema que da mucho para pensar, comenta Isidro: “cuando te atraviesa de esta forma la vida, cuando es una soledad impuesta no hace tanta gracia”.

Amar al prójimo (como a uno mismo) es un deber cristiano. Por ello tenemos que cultivar el encuentro con el prójimo, ayudando a quien se encuentra solo, marginado por la sociedad. Aunque nuestro primer encuentro es con el Señor, los cristianos tenemos que 'cultivar la mirada': “estar atentos a las soledades que están en nuestro alrededor, seguro que en nuestra parroquia, en nuestro bloque de vecinos, hay gente por la que podemos hacer algo, gente por la que podemos dedicar tiempo de compañía”, afirma Isidro.

Por otra parte hay grupos que cuidan a los enfermos, llevan la comunión a quien no puede salir de cosa, toman un café con ellos, les llevan la compra. Tenemos una responsabilidad para ayudar no solo a laicos o vecinos, sino a los sacerdotes o incluso a no creyentes.

Isidro concluye el vídeo recomendando 'Bailar con la soledad', un libro escrito por el jesuita José María Olaizola reflexionando sobre la experiencia de la soledad, como “coger y bailar con la soledad para ser dos”, sobreviviendo a sus diversas formas actuales.

Se trata de un libro que tiene como fin “compartir una reflexión y ayudar a que tú, que lees estas páginas, la continúes, la enriquezcas, la puntualices o la completes con tu propia memoria, tus experiencias y tu recorrido. Seas joven o mayor, seguro que te encuentras reflejado en algún momento en estas vivencias. Ojalá ayuden a poner música –que es sentido y horizonte–. En la soledad y en la vida”, dice Olaizola en su libro.