Por ellos, por ti, por tantos

El título de este comentario lo veis en los folletos de las parroquias como orientación general para quienes están obligados, como cada año, a presentar su aportación económica al Estado como contribución personal por los servicios públicos que ofrece a toda la sociedad. Formalizar la declaración de la renta durante este trimestre abril-junio telemática o presencialmente, de modo personal, con ayuda de asesores o pidiendo cita en los mostradores de la agencia tributaria es una obligación para todos aquellos ciudadanos que superan una determinada línea de ingresos al año.

Ese mismo título es el lema de la campaña Xtantos 2023 que anima a marcar la casilla de la Iglesia en el folleto que se cumplimenta para la declaración de la renta. Este es un deber ciudadano que se repite durante los últimos años y ya es una costumbre asentada que la Iglesia católica solicite el sencillo gesto de la casilla como una colaboración más para llevar a cabo todos sus proyectos pastorales, desde la predicación y servicios sacramentales hasta la atención a tareas educativas y atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. La campaña informativa para esta cuestión incluye unos spots específicos en radio, en televisión y en formatos digitales; también en redes sociales y soportes religiosos. Se ha editado el periódico Xtantos y unos carteles para distribuir por todas las parroquias del país.

En dicha publicación se presentan cinco testimonios, junto con entrevistas y reportajes de la labor general de la Iglesia, que describen gráficamente las ayudas que reciben y la gratitud que muestran. Son un pequeño exponente de la gran cantidad de beneficiarios a los que llegan los recursos económicos y la dedicación de voluntarios para atender a tanta gente necesitada. La campaña presenta cinco personas que en la Iglesia encontraron el apoyo que les urgía en un momento de desesperación y dificultad. Fruto de ese agradecimiento, abren su corazón al mundo y cuentan su historia. Se trata de:

Ruth, que salió del infierno del maltrato, gracias al empujón de las amigas de su parroquia.

Ángela. Con síndrome de Down, que vive independiente en un piso de acogida de Talavera.

Halyna, vino con su hija y dos nietos desde Ucrania. La Iglesia les ha ofrecido nueva vida

José, desde la cárcel y la legión a la construcción donde un accidente le marcó para siempre; en la parroquia le dan de comer y ha encontrado una familia y un lugar donde vivir.

Ramón, sacerdote, vivió en el mundo de las drogas hasta los 17 años. Un joven sacerdote de su parroquia le dio la fuerza para cambiar.

Son vídeos que narran su historia pero que ofrecen también un canto de esperanza y muestran el tesón personal de sus protagonistas y el apoyo y la caridad de los católicos.

En definitiva me siento responsable de la campaña y solicito vuestra ayuda. Sabéis que marcar la “X” de la Iglesia es una decisión libre que no perjudica a nadie y no tiene coste alguno porque ni te cobran más ni te devuelven menos; podéis marcar simultáneamente la casilla de “otros fines”; esta opción es de las pocas cosas que podemos decidir sobre nuestros propios impuestos. El resultado de esta acción se puede conocer a través de la Memoria Anual de Actividades donde explica en qué emplea la Iglesia sus recursos. Agradecemos a todos su colaboración; por supuesto a los no católicos o no practicantes que, con su decisión, reconocen esta meritoria labor.





+ Salvador Giménez Valls

Obispo de Lleida