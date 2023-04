Carta del obispo de Tarazona: «Implícate en el sostenimiento de tu iglesia»

Ha comenzado ya la campaña de la declaración de la renta, algo que con solo oírlo impone respeto y casi nos pone en guardia. Ante este temor tenemos la ocasión de realizar algo muy positivo al hacer nuestra declaración. Es ocasión de que con un pequeño gesto, marcar una X en la casilla 105, destinar una parte de nuestros impuestos para colaborar con el sostenimiento de nuestra diócesis, de nuestras parroquias y demás labores sociales que realizamos en Tarazona. He dicho una X, pero también tenemos la posibilidad de marcar otra en la casilla 106 con la que ayudaremos a otras entidades de fines sociales con nuestros impuestos, no cuesta nada ayudar X dos. Hay que dejar claro que por marcar una o las dos casillas no vamos a pagar más impuestos, ni te van a devolver menos dinero si te corresponde.

Te invito a que lo hagas desde el compromiso y convencimiento de quien quiere a la Iglesia, a nuestra diócesis, a su parroquia, con sus actividades, grupos, movimientos asociaciones… Si de verdad consideramos la Iglesia como algo propio, la obligación de sostenerla entre todos es evidente. Lo mío, lo que quiero, hago lo posible por cuidarlo, apoyarlo también económicamente. La implicación indica pertenencia y compromiso. Es verdad que no es la única manera para comprometernos con el sostenimiento de la Iglesia, pero es la que tenemos ahora en nuestras manos. Si no lo haces, la Iglesia contará con menos recursos para realizar su tarea de apostolado, de atención caritativa y social y, alguien, tendrá menos ayudas.

También puedes animar a otras personas que conozcas para que marquen en su declaración de la renta, la casilla de la Iglesia Católica y también la casilla de otras actividades de interés social. Con este gesto estás contribuyendo para que 8,2 millones de personas en España acudan regularmente a Misa, para sostener a 22.900 parroquias distribuidas en 70 diócesis y a los 16.100 sacerdotes que las atienden. La iglesia también atiende a 2.500 centros educativos y 876 centros sociosanitarios, 6.300 centros para mitigar la pobreza, 132 centros de promoción de la mujer… podríamos seguir dando cifras, basta con estas para dejar de manifiesto que la Iglesia es la entidad que más actividades socio-caritativas realiza. Sin duda, un orgullo, pero no podemos sentirnos satisfechos, porque mientras siga habiendo pobres, familias con necesidades, niños faltos de alimentación o sin escolarizar, tenemos que seguir empeñados en conseguirlo. Esta es la Iglesia de la que tú formas parte, implícate todo lo que puedas en esta tarea. Estoy seguro de que a muchas más personas les gustaría ser parte activa de este proyecto si lo conociese de verdad, no siempre hemos sabido mostrar o compartir todos estos logros.

En nuestra provincia de Zaragoza, de todas las personas que hacen la declaración de la renta 184.484, marcan la casilla de ayuda a la Iglesia, 892 declaraciones más que el año anterior, que son el 34,25 % de todos los declarantes. La media en España es del 31,29 %, lo que significa que en nuestra provincia la gente ayuda más.

Me queda hacer un llamamiento a los que no marcan ninguna casilla en su declaración de la renta, el 36,28 %, significa una oportunidad perdida para ser solidarios con los más débiles, Es un reto que no haya ninguna casilla en blanco.

Implícate con tu Iglesia, no pierdas esta oportunidad, los más débiles te lo agradecerán.





+ Vicente Rebollo

Obispo de Tarazona