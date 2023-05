Carta del obispo de Mondoñedo-Ferrol: «IRPF: Una oportunidad para ayudar»

se crecería en participación e integración social, fomentando el sentido de pertenencia e implicación ciudadana.

Esto es lo que se nos posibilita a través de esta elección. Además, marcar la casilla a favor de la Iglesia católica y la de fines sociales es una manera de identificarse con el quehacer de la Iglesia, de apoyar su obra social, educativa y cultural que permite una sociedad más fraterna y más humana. Marcando la casilla de la Iglesia católica y la de fines sociales no pagas más, ni se te devuelve menos, pero ayudas el doble a quien más lo necesita. En estos momentos de dificultad es especialmente importante estar cerca de las personas que más lo necesitan, como siempre está la Iglesia. Con este gesto tan sencillo facilitas la financiación de parte de la tarea de la Iglesia, así como de muchos proyectos y programas sociales, educativos y culturales que realiza y que contribuyen al desarrollo de las personas.

Te animo a que hagas ese ejercicio de libertad tan sencillo. Te invito a que lo difundas entre tus amigos y conocidos. Invito a las entidades que tramitan la declaración a que informen adecuadamente al respecto. Sin duda hemos de superar muchos prejuicios y malas informaciones al respecto. Os confieso que me llama mucho la atención que nuestra comunidad autónoma de Galicia, tan unida a lo religioso, sea la penúltima en el ranking nacional que menos pone la crucecita a favor de la Iglesia. No sé si sabes que, si la media nacional se sitúa en el 31,29 % de las declaraciones, en Galicia el porcentaje solo llega al 23,9 % de declarantes. Además, un 36 % no marca ninguna elección. Estoy seguro que podremos superar esta tendencia. Sin duda.

Vuestro hermano y amigo.

+ Fernando García Cadiñanos

Obispo de Mondoñedo-Ferrol