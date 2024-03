E86 - ¿Caminar a oscuras?

No es fácil moverse a oscuras. En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla de luz. Nos encontramos con la conversación de Jesús con Nicodemo. "La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas". "El que obra la verdad, se acerca a la luz". No debemos caminar a oscuras, debemos acoger a Cristo y no rechazarlo. Si caminamos en la luz, estaremos en comunión con Jesús. ¿Qué es la luz? Es Cristo; "Yo soy la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida".