E72 - 'Ábrete al perdón'

'Conviérteme, Señor, y me convertiré'.Cuántas veces he intentado hacer todas las cosas y todas bien y la mayoría de las veces, no llego. Jesús, en el Evangelio nos dices que tenemos que ser perfectos como nuestro padre celestial. Se trata de un ideal de vida que nos excede pero no es algo que Jesús nos propone como tarea si no algo que nos propone desear. Nos anima a desear a lo grande para que nuestra gracia también lo sea.

Nos anima a tener una gran capacidad de creer y , por tanto, de comprender. ¿Cuántas veces hemos meditado la parábola del hijo pródigo?. Debemos transformarnos en el Padre misericordioso. El perdón tiene tanta fuerza porque viene del amor, y el amor tiene aún más fuerza.