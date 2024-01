E46 - "El secreto de la felicidad"

"No es bueno que el hombre esté solo". Al enemigo le inetresa que nos asilemos y nos quedemos solos y es por eso que Jesús mandaba a sus discípulos de dos en dos. "Os envío en medio de lobos". Debemos aprovechar para dar las gracias a todas y cada una de las personas que Jesús pone a nuestro lado para acompañarnos en nuestro camino. Al final de la vida, uno se arrepiente de no haber amado mucho más y a muchos más.

Jesús gracias por la gente que me has puesto cerca. Aunque no los vea a diario, sé que me acompañan en este camino y que siempre me echarán una mano cuando lo necesite. Jesús también tenía amigos que lo apoyaban cuando lo necesitaba y él les brindaba también su cariño y compañía. Cuando el enemigo ataca, intenta aislarnos y ahí es donde entra la misión rescate de la amistad verdadera. Gracias Jesús, porque en ocasiones yo he sido tu rostro para mis amigos.