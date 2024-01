E25 - 'Siempre sí y una sonrisa'

Este jueves el Evangelio cuenta el momento de la vida de Jesús cuando conoce a san Juan. Es un momento tan importante que hasta se acuerda de la hora: los dos discípulos oyeron las palabras de Jesús y lo siguieron. Jesús se volvió y les pregunta: "¿Qué buscáis?". Ellos le contestaron: "Rabí, ¿dónde vives?". Él les dijo: "Venid y veréis". Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; era como la hora décima. No se le olvida a san Juan.

Si está felizmente casada, si tienes novio o novia, si eres sacerdote, consagrada, recordarás con cariño el inicio de vuestra relación. No podemos olvidar que nuestra relación con Dios es un proceso de entrega diaria. Jesús le dice a Andrés y Juan de "venir y ver". Dios no puede llenar lo que está lleno, solo puede llenar la pobreza profunda. Tu sí es el comienzo, el empezar a vaciarse. Realmente el asunto no está en cuanto tienes que dar, sino como de vacío está tu corazón, de modo que puedas recibir plenamente en tu vida, dejándole vivir su vida en ti.